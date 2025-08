Unicef-Mitarbeiter: „Wir könnten Gaza mit Hilfsgütern fluten“

Dr. Fahd Haddad ist ärztlicher Leiter eines Feldspitals in Zentral-Gaza. Die Gesundheitseinrichtung wird gemeinsam von dem Gesundheitsministerium Gazas und der NGO „Ärzte ohne Grenzen“ betrieben. Zuvor war er Leiter der Abteilung für Notfallmedizin im al-Aksa-Krankenhaus in der Stadt Deir al-Balah, die ebenfalls im zentralen Gazastreifen liegt.

In letzter Zeit häuften sich die Berichte über Tote und Verletzte bei Verteilstationen der umstrittenen US-Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF) . Kommen die Betroffenen auch in ihr Krankenhaus?

Wir werden wir nicht mehr in der Lage sein, Leben zu retten. Menschen werden an kleinen Wunden oder Komplikationen sterben.

Zum Beispiel externe Fixierungen, kleine Metallteile, die gebrochene Gliedmaßen stabilisieren. Wenn wir diese nicht haben, werden wir mehr Infektionen und in Folge Amputationen erleben. Auch unsere Öl-Reserven für die Stromgeneratoren neigen sich dem Ende zu. In zwei Wochen werden wir kein Öl mehr haben. Wenn sich nichts ändert, wird unser medizinisches System in einem Monat völlig zusammenbrechen.

An was mangelt es noch?

Wir sind bereits an der Kapazitätsgrenze angelangt. Unser Feldspital hat Platz für 90 Patienten – wir bringen derzeit 130 unter. Wir mussten die Betten aus unserem Reservelager und aus unserer Notaufnahme nehmen. Unsere Ärzte behandeln Patienten in der Notaufnahme am Boden, weil wir die Betten woanders brauchen.

Herr Pires, sie sind vor wenigen Stunden aus Gaza zurückgekehrt. Wie lange waren Sie dort?

Ricardo Pires

Ich war zwei Tage, von Montag bis Mittwoch, in Gaza und habe versucht, so viele Orte und Krankenhäuser wie möglich zu besuchen. Insbesondere für Kinder ist die Situation derzeit mehr als katastrophal. So schlimm war es in Gaza noch nie.

Was haben Sie gesehen?

Pires

Es ist heiß und feucht. Kinder sterben an Hunger. In vielen Zentren haben wir unterernährte Kinder gesehen. Dazu kommen die Angriffe. Ich habe Eltern getroffen, deren Kind bei einem Bombardement getötet wurde, während die Familie in der Schlange vor einer Klink für unterernährte Kinder stand. Ich habe schwer traumatisierte Kinder im Krankenhaus gesehen und Kinder, die an der Küste permanent toxische Dämpfen einatmen, weil sie Plastik und Autoreifen verbrennen. Ich habe einen Inkubator gesehen, den sich drei Frühchen teilen mussten. Man hat uns erzählt, dass die Mutter eines Babys durch einen Kopfschuss ums Leben kam. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt: Was für ein Leben wird dieses Kind einmal haben? Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden.