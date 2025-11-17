46-220178648
Außenpolitik

Sind die USA unter Donald Trump noch eine Demokratie?

Zerstört Donald Trump die Demokratie in den USA? Seine Verteidiger wenden ein, es handle sich um Angstmache der Linken. Ein Klärungsversuch.
Robert Treichler
Von Robert Treichler
17.11.25

Die Frage nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kann sich völlig unerwartet stellen, zum Beispiel am 6. November, einem Mittwoch, am frühen Morgen im „Rayito de Sol“ (Kleiner Sonnenstrahl), einer Tagesbetreuungsstätte für spanischsprachige Kleinkinder in der Stadt Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Bewaffnete, zum Teil auch maskierte Uniformierte, deren Gilets mit dem Aufdruck „Police“ und „ICE“ gekennzeichnet sind, stürmen in die Räumlichkeiten, verhaften die Kolumbianerin Diana Galeano, 38, die als Betreuerin im „Rayito de Sol“ arbeitet, und zerren sie nach draußen. Kinder weinen, Mitarbeiterinnen und Eltern, die Zeugen der Festnahme werden, reagieren aufgebracht.

(profil.at)  |  Stand:
