Robert Stein: „Stimmzettel haben kein ‚Mascherl‘“

Wer wird das Land in den kommenden fünf Jahren regieren? Diese Frage dürfen 6,35 Millionen Wahlberechtigte am Sonntag entscheiden. Falls Sie noch unentschlossen sind, nutzen Sie gerne unser Wahlkabinchen , durchwühlen alle Artikel zu den Nationalratswahlen 2024 und lesen unsere Reportagen aus den Wahlzentralen der Parteien. Vielleicht wählen Sie heuer auch zum ersten Mal, wie der 16-jährige David Salami . „Es bedeutet mir viel, dass ich über das politische Geschehen in Österreich mitbestimmen darf“, sagt er.

Im Chat mit profil verrät er, was er an seinem ersten freien Nationalratswahl-Sonntag seit Langem vorhat, und erklärt, was man in der Wahlkabine lieber vermeiden sollte.