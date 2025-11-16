Wieso der Finanzminister nicht weiß, wie hoch Österreichs Schulden eigentlich sind

Während der Finanzminister in seiner ersten Stellungnahme am Dienstag bei einem Pressetermin in Oberösterreich noch Zusammenhalt im Lichte straffer Budgetzeiten predigte, begannen schon die Schuld(en)zuweisungen zwischen den Gebietskörperschaften.

Dass das Defizit für 2025 tatsächlich höher ausfallen wird, wurde von Marterbauer im Laufe dieses turbulenten Dienstages schließlich bestätigt. Die kursierenden 4,9 Prozent nahm er dabei jedoch nicht in den Mund. Auch er verwies aber auf aktualisierte Daten aus den Ländern. Woher die Information zu den dramatischen Entwicklungen in den Ländern stammt, ist unklar – so wie auch das genaue Ausmaß des Defizits. Klar ist nur: Es wird deutlich teurer.

Dienstag, 11. November, Vormittag. Seit einigen Stunden macht ein Gerücht die Runde: Das Defizit im Staatshaushalt fiele überraschend größer aus als noch vor wenigen Tagen angenommen. Sogar noch größer als das Defizit des Vorjahres. Die Tageszeitung „Die Presse“ berichtet zuerst von neuen Länderzahlen, die das Budgetloch von 4,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) auf 4,9 Prozent anwachsen lassen. Der ORF lädt Wirtschaftskenner und -expertinnen zur Einschätzung ein, aber auch die können nur mutmaßen. Alle Blicke sind auf das Büro des Finanzministers in der Wiener Johannesgasse 5 gerichtet. Doch auch von dort kommt lange Zeit keine Klarstellung, Markus Marterbauer (SPÖ) warte auf „detailliertere Informationen“. Das hat er an diesem Dienstag mit dem Rest der Republik gemeinsam. Was war geschehen?

Oberösterreich halte als einziges Land die Maastricht-Kriterien der EU von einem Defizit unter 3 Prozent des BIP ein. In Tirol lobte man die eigene ausgeglichene Budgetierung und versprach, keine neuen Ausgaben für das kommende Jahr zu tätigen. Politische und mediale Finger zeigten auf Wien, wo sich das Jahresdefizit gegenüber 2024 nahezu verdoppelt hat (siehe Grafik). In der Hauptstadt sieht man die Ursache stattdessen beim Bund – die eigenen Schulden seien nämlich wesentlich geringer ausgefallen als noch zu Jahresbeginn prognostiziert. Der Bund selbst hoffte aber vor einigen Wochen noch, mit der eigenen besseren Budgetentwicklung die Defizite der Länder ausgleichen zu können. Kurz: Irgendwer war sicher schuld am größeren Budgetloch, aber es waren jedenfalls die anderen. Wie bei einem platten Fahrradreifen muss die Regierung nun die Finanzen der Gebietskörperschaften nach den ärgsten Löchern absuchen.

© Noa Croitoru-Weissman/profil Neuverschuldung der Bundesländer in Millionen Euro im Vergleich (2024, 2025 Prognose) Bild anzeigen © Noa Croitoru-Weissman/profil Neuverschuldung der Bundesländer in Millionen Euro im Vergleich (2024, 2025 Prognose)

Im Laufe der kommenden Wochen sollten genaue Budgetberichte aus den Ländern ins Finanzministerium flattern – erst dann könne man den genauen Schuldenstand beziffern, heißt es aus dem Finanzressort. Sollten sich die kolportierten 4,9 Prozent Neuverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung bestätigen, wäre der Staat um ganze zwei Milliarden Euro höher verschuldet. Was wird Brüssel sagen? Die Nachricht von den höheren Schulden muss vor allem für das zuständige Ministerium selbst eine böse Überraschung gewesen sein. Vor nicht einmal einem Monat, Mitte Oktober, überlieferte Minister Marterbauer die österreichische Budgetnotifikation an die EU-Kommission im Rahmen des im Sommer eröffneten Defizitverfahrens gegen Österreich. Darin versprach man einen allmählich sinkenden Schuldenstand nach 2024: Zunächst eine leichte Verbesserung des Defizits im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte. Für das kommende Jahr 2026 sollte die Neuverschuldung bei 4,2 Prozent des BIP langsam einbremsen – kein spektakulärer Fortschritt und weiterhin über dem Maastricht-Rahmen, aber immerhin eine Verbesserung. Dass sich die Budgetentwicklung nun anders entwickelt und Minister Marterbauer zumindest nicht als Erster davon erfährt, ist keine gute Optik. Vor allem, da man sich schon im Jahr 2024 in einer ähnlichen Situation befand. Obwohl der Fiskalrat bereits im Frühjahr 2024 vor höheren Schulden gewarnt hatte, hielt Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) über die herbstliche Nationalratswahl hinaus an optimistischen 3,1 Prozent Defizit fest. Das tatsächliche Ergebnis von 4,7 Prozent wurde erst im März dieses Jahres von der Statistik Austria präsentiert und sorgte für breite Empörung. Ein erheblicher Teil dieser klaffenden Prognose-Differenz von 2024 dürfte sich durch den unerwartet starken Konjunkturabschwung erklären lassen. Heuer entwickelt sich das Wirtschaftswachstum jedoch moderat positiv – daran kann die aktuelle Fehlprognose also nicht liegen.

Das höhere Minus könnte jedenfalls dazu führen, dass Österreich im EU-Defizitverfahren vom vorgegebenen Ausgabenpfad abweicht. In diesem Fall würde der Konsolidierungsdruck steigen, und der Bund müsste früher oder stärker nachschärfen, um die EU-Vorgaben einzuhalten. Drahtseilakt Stabilitätspakt Das im Juni beschlossene Doppelbudget des Bundes 2025/26 setzte voraus, dass die Länder ihre finanzielle Lage stabil halten. Heuer beschlossene Sparmaßnahmen der Bundesländer würden jedoch erst kommendes Jahr greifen, so Marterbauer im „Presse“-Interview zur aktuellen Budget-Causa. Dass Bundesländer Haushaltszahlen erst nachträglich korrigieren und anderen Haushaltszyklen folgen, sei nicht absonderlich, sondern im Gegenteil ein wichtiger Mechanismus, meint auch Föderalismus-Expertin Karoline Mitterer vom KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung. Den Prognosefehler ortet sie in einem strukturbedingten Kommunikationsproblem. Während nachträgliche Meldungen in ruhigeren Jahren nicht derart ins Gewicht fielen, werde die verzögerte Datenerfassung in der jetzigen Situation zum Risiko, so die Expertin. Im neuen Stabilitätspakt sollte dem eigentlich entgegengewirkt werden. Dieser soll gemäß den neuen EU-Fiskalregeln festlegen, wie viele Schulden Gemeinden, Länder und Bund jeweils machen dürfen. Zähe Verhandlungen zwischen den Gebietskörperschaften laufen.

Einsparungen finden nur dann statt, wenn man auch tatsächlich an den Strukturen etwas verändert. Karoline Mitterer, Expertin für Föderalismus und öffentliche Finanzen am KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung