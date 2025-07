2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen um 1850. Die Jahresdurchschnittstemperatur war bereits um 1,29 Grad wärmer als im 20. Jahrhundert. Auf lange Trockenperioden folgte 2024 sintflutartiger Regen, sowohl in Österreich als auch in anderen europäischen Ländern, wie dem schwer betroffenen Spanien. Der Klimawandel ist kein abstraktes Zukunftsszenario mehr. Er ist für uns alle spürbar und wir sind mittendrin. In dieser Zeit voller Umbrüche stehen Generationen von Menschen vor der Herausforderung, sich immer schneller anpassen zu müssen. Das erfordert Offenheit für Neues, Optimismus und Kreativität. Genau dieses Mindset zeigt sich in einer neuen Art unternehmerischen Denkens, die Verantwortung übernimmt und Lösungen entwickelt.