Engagement ausgezeichnet: Die Besten des Jahres

Wien, 15. Oktober 2025. Mutige Zukunftsvisionen, gesellschaftliche Verantwortung und innovative Geschäftsmodelle standen im Zentrum des zweiten zeig profil awards. Rund 300 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur kamen in das Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste, um gemeinsam jene zu feiern, die mit Tatkraft und Ideenreichtum Zukunft gestalten.

profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer und Moderatorin Christiani Wetter führten charmant durch den Abend. Vertreter:innen der Kategoriepartner durften jeweils das goldene Kuvert öffnen, die Preisträger:innen verkünden und gemeinsam mit den Business Angels die Urkunde und den Award an die Gewinner:innen des Abends übergeben.

„Journalismus will als kritisches Korrektiv dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft zum Besseren weiterentwickelt. Und all jene, die bei unserem Award eingereicht haben, wollen Letzteres auch - darum bieten wir ihnen eine Bühne.“

Die Preisträger:innen 2025

Von den 350 Einreichungen gingen 24 Finalist:innen in sechs Kategorien ins Rennen. Die profil-Leserschaft hat beim Öffentlichkeitsvoting mit 25.000 Stimmen für ihre Favoriten abgestimmt, die finale Entscheidung traf eine unabhängige Expert:innen-Jury aus erfahrenen Business Angels und Partner:innen aus der Wirtschaft. Bewertet wurden gesellschaftlicher Impact, wirtschaftliche Tragfähigkeit und Relevanz für Österreich, denn alle Projekte eint eines: made in Austria.

Die folgenden Projekte wurden in den sechs award-Kategorien mit handgemachten Trophäen vom Wiener Unternehmen rausgebrannt ausgezeichnet.