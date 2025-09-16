Der Klimawandel bedroht vieles – auch die Rendite von Anleger:innen. Geht die Erderwärmung ungebremst weiter, werden klassische Depots nach einer Studie von Allianz Research 2050 nur noch vier Prozent abwerfen. Knapp zweistellige Jahresrenditen, wie man sie seit den 1980ern mit einer Diversifikation von 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen in den USA als dem global lukrativsten Kapitalmarkt einfahren konnte? Rücken unter anderem durch Produktionsausfälle oder gestörte Lieferketten aufgrund von Naturkatastrophen, die die Erträge und damit Börsenkurse vieler Unternehmen negativ beeinflussen, in weite Ferne.

Was darf’s denn sein?

Natürlich sind Langfristprognosen wie diese mit Vorsicht zu genießen. Innovative Unternehmen können durch Klimawandelanpassungen und die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft durchaus gutes Geld verdienen, der Technologie-Sektor wird wohl auch für Produktionsschübe sorgen. Sicher ist aber: Das Portfolio gehört angepasst. Ein Weg: Investments in nachhaltige Projekte und Unternehmen. Je nach Risikoappetit, Kapital und gewünschtem Engagement spannt sich das Feld der Anlageoptionen von Aktien, Fonds und Green Bonds bis hin zu Impact Investing oder Crowdfunding. Anbieter wie WiWin, OneCrowd oder ecoligo konzentrieren sich etwa auf die Finanzierung von Projekten im Bereich der Erneuerbaren durch die Crowd. Auch Bürger:innen-Beteiligungen sind eine Möglichkeit. So sind etwa rund 2.600 Menschen an der Windkraft Simonsfeld AG beteiligt.

Den Einstieg in den Sektor finden die meisten Privatanleger:innen über börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Statt sich mit Chancen und Risiken eines Investments in einzelne Unternehmen oder Projekte zu beschäftigen, investiert man in passive Fonds, mit denen man einen ganzen Aktienkorb von nachhaltigen Unternehmen unterschiedlichster Branchen oder auch nur eines Sektors, wie etwa „Green Energy“, einkauft. Laut Vermögensverwalter Andreas Enke schnitten schon einfache ESG-Indexfonds in den vergangenen fünf Jahren um etwa einen Prozentpunkt besser ab als die üblichen Schwestern-ETFs, unter anderem weil im Portfolio weniger Unternehmen aus Sektoren stecken, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden – wie etwa Schwerindustrie, Bergbau oder Ölförderung. Stattdessen setzen nachhaltige Fonds und ETFs auf Klimagewinner, die neue, gewinnträchtige Produkte und Dienstleistungen für die bessere Anpassung an den Klimawandel entwickeln. Enke rät allerdings, sich die jeweilige Zusammensetzung der Anlageprodukte sehr genau anzusehen – Stichwort: Greenwashing.