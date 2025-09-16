Nachhaltig erholt

Tourist:innen sind eine Plage. Sie verursachen acht Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen, zerstören die Natur und überlasten die Infrastruktur. Tourist:innen sind aber auch ein Segen: In Österreich verdanken wir ihnen 14 Prozent des BIPs und 678.300 Arbeitsplätze – und mit dieser Zahl erfasst die WKO nur Jobs rund um die Beherbergung der Gäste.

Ein Dilemma? Nein, eine Chance.

Der Trend zum nachhaltigen Urlaub erlaubt es Hotellerie und Gastronomie, Ländern und Regionen, mit neuen Schwerpunkten und gezielten Investitionen ihr Alleinstellungsmerkmal im umkämpften Tourismusmarkt herauszuarbeiten. Sustainable Travel ist nämlich längst kein Nischenthema mehr.

Laut einer im Sommer 2025 veröffentlichten Deloitte-Studie ist 63 Prozent der Österreicher:innen Nachhaltigkeit im Tourismus wichtig, 59 Prozent ein respektvoller Umgang mit der Natur. „Bewusstes Reisen abseits vom gewohnten Massentourismus rückt immer mehr in den Fokus der Österreicherinnen und Österreicher“, sagt deshalb auch Harald Breit, CEO der Unternehmensberatung Deloitte. „Auf lange Sicht können nachhaltige Angebote einen echten Wettbewerbsvorteil für die heimische Tourismusbranche darstellen.“

Denn es sind nicht nur die Österreicher:innen, die am Urlaubsort einen schlanken CO₂-Fußabdruck hinterlassen wollen. Im aktuellen Sustainable-Travel-Report der Reiseplattform booking.com erklären gleich drei Viertel der 31.000 weltweit befragten Reisenden, in den nächsten zwölf Monaten nachhaltiger als bisher reisen zu wollen. Mehr als die Hälfte will dafür auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umsteigen.

Für Eva Brucker, Studiengangsleiterin Innovation & Management in Tourism an der FH Salzburg, ist Nachhaltigkeit deshalb „die Grundvoraussetzung für erfolgreichen Tourismus.“ Sie meint damit unter anderem „die Regionalität, die sich in der Verpflegung widerspiegeln soll. Aber auch den Umgang mit Müll und Mobilität, die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung und nicht zuletzt das Thema Overtourism.“

Nachhaltiger Tourismus ist für sie deshalb nicht optional. Sondern alternativlos.

„Im Tourismus leben wir vom Landschafts- und Naturerlebnis, vom Eintauchen in die lokale Kultur. Tourist:innen suchen Authentizität und Qualität, beeinflussen beide Bereiche aber auch häufig mit negativen Auswirkungen. So beraubt sich der Tourismus teilweise der Grundlagen, die für mittel- und langfristigen Erfolg wichtig sind. Deshalb ist es eine Grundvoraussetzung, den Tourismus nachhaltig zu gestalten und seine wichtigen Ressourcen zu bewahren.“