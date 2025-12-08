Ryanair und die Bundesländer kämpfen gegen die Flugabgabe – Zurecht?

Die Regierung gerät aber nicht nur durch die Billigairline unter Druck – mittlerweile haben sich auch alle neun Tourismuslandesrätinnen und -räte für die Abschaffung der Flugabgabe ausgesprochen. Laut dem oberösterreichischen Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist sie „in Österreich so hoch wie sonst kaum irgendwo“. Und „diese Tatsache schwäche damit Flughäfen wie etwa Linz, Salzburg, Klagenfurt und auch Innsbruck.“ Aber stimmt das?

Für 30 Euro von Wien nach Venedig, um 44 Euro nach Barcelona oder um knapp 50 Euro nach Kopenhagen: Schnäppchenjäger wissen, wie man mit der Billigfluglinie Ryanair von Wien aus Kurztrips durch halb Europa organisiert. Dieses Angebot könnte sich aber schon bald reduzieren. Ryanair hat bereits fünf Flugzeuge aus Österreich abgezogen. Schuld daran seien laut dem Chef der irischen Fluglinie Michael O'Leary „Sleepy Stocker“ und „Hopeless Hanke“ – gemeint sind Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ). Denn sie seien nicht bereit, die Flugabgabe abzuschaffen. Diese beträgt in Österreich zwölf Euro pro Passagier und fällt bei Flügen über 350 Kilometer an. Ryanair sei bereit, eine Milliarde Dollar zu investieren, vorausgesetzt, die österreichische Regierung schafft ihre Flugsteuer ab.

Michael O'Leary (re.), Chef der irischen Fluglinie, läuft gegen die zwölf Euro hohe Flugabgabe in Österreich Sturm. Ryanair sei bereit, eine Milliarde Dollar zu investieren, vorausgesetzt, die österreichische Regierung schafft diese Steuer ab. Dies steht derzeit aber nicht zur Debatte, heißt es aus dem Büro des Verkehrsministers Peter Hanke (SPÖ).

Die Misere in Linz

Es ist nicht der erste Vorstoß aus Oberösterreich. Bereits Ende September hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gefordert, dass die Flugabgabe künftig nicht mehr vom Bund, sondern von den Ländern eingehoben werden soll. Dann könnten die Länder auch selbst über deren Höhe oder Abschaffung entscheiden. Hintergrund für den Wunsch aus Oberösterreich sind die Turbulenzen am Flughafen Linz Hörsching. Die Flughafen Linz GmbH steckt seit Jahren in den roten Zahlen. Das Unternehmen gehört je zur Hälfte dem Land und der Stadt Linz und betreibt den zivilen Teil des Flughafens. Zuletzt positiv bilanziert wurde 2019, auch die Rücklagen – eigentlich für die anstehende Pistensanierung zur Seite gelegt – sind so gut wie aufgebraucht.

Um über die Gewinnschwelle zu kommen, müssten rund 500.000 Passagiere jährlich in Linz Hörsching abgefertigt werden. Von diesen Zahlen ist man in Oberösterreich aber weit entfernt. Waren es 2008 noch 800.000 Passagiere, halbierte sich die Zahl der Reisenden bis 2019 fast auf rund 436.000. Im Vorjahr waren es nur noch etwa 180.700.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist laut dem oberösterreichischen Landesrechnungshof vor allem die Lage zwischen den Großflughäfen München und Wien. Dazu kommt die verschärfte Konkurrenz durch den Bahnausbau. Auch der Wegfall der wichtigen Verbindung nach Frankfurt spielte eine Rolle, ebenso wie etwa die Auswirkungen geopolitischer Krisen seit dem Jahr 2020, wie etwa die Coronapandemie. All das führte laut Landesrechnungshof zu einem kumulierten Verlust von 36,8 Millionen Euro bis 2024. Die Zwölf-Euro-Flugticketabgabe wird im Papier der Prüfstelle als eine der externen Marktbelastung diskutiert, zu den Hauptgründen gehört sie aber nicht.

Dennoch ist das Ziel aller neun Bundesländer klar: Diese Steuer muss weg. Regionalflughäfen seien eine wichtige Verkehrsinfrastruktur und für Wissenschaft und Tourismus eine unverzichtbare Anbindung an die großen Drehkreuze der Welt, sind die Verantwortlichen in den Bundesländern überzeugt.

Österreich im oberen Mittelfeld

„Dass diese Abgabe in Österreich so hoch ist, wie in kaum einem anderen Land, stimmt aber sicher nicht“, sagt Oliver Fritz, Tourismusökonom vom österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Laut der gemeinsamen Task Force der Staaten Barbados, Frankreich und Kenia, die sich anlässlich der Weltklimakonferenz im Jahr 2023 gegründet hat, gibt es in insgesamt 52 Ländern weltweit Flugabgaben. Expertinnen und Experten sehen derzeit einen Trend: einige Länder sind dabei, diese abzuschaffen oder zu reduzieren – um die Wirtschaft im eigenen Land anzukurbeln.

So hat etwa Schweden seine Steuer mit 1. Juli 2025 abgeschafft. Zuvor wurden je nach Flugdistanz zwischen sieben und 45 Euro pro Person fällig. Auch Deutschland hat angekündigt, die Abgabe Mitte 2026 zu reduzieren – derzeit beträgt sie 15,53 Euro. Anders in Frankreich: Dort stieg die Steuer von zuvor 2,63 auf 7,40 Euro. Höher als in Österreich ist die Flugabgabe derzeit in den Niederlanden (29,30 Euro), im Vereinigten Königreich (circa 15 Euro) und auch (noch) in Deutschland.

Generell sei ein Vergleich zwischen den Ländern gar nicht so einfach, sagt Wifo-Experte Fritz: „Oft spielt die Entfernung eine Rolle. In Österreich ist die Kurzstrecke höher besteuert, in manchen anderen Ländern wird die Langstrecke höher besteuert.“ Hinzukommen Unterschiede zwischen Business und Economy sowie verschiedene Abgabemodelle, die einfache Vergleiche erschweren. Stellt man diesen dennoch an, liegt Österreich weder an der Spitze noch am unteren Ende, sagt Wifo-Experte Fritz, der mit Deutschland und Großbritannien auf Staaten verweist, in denen die Steuer knapp höher ausfällt. Und auf die Niederlande, wo diese mit fast 30 Euro mehr als doppelt so hoch ist als in Österreich. „Wir reihen uns hier im oberen Mittelfeld ein“, so der Wirtschaftsforscher.

Was bringt die Flugabgabe?

Das Problem besteht im Zielkonflikt zwischen Tourismus und Klimaschutz. Am Urlaubsort selbst kann klimaschädliches CO2 durch Maßnahmen wie Gebäudesanierungen eingespart werden. Aber der größte Teil der Emissionen entsteht nach wie vor bei der An- und Abreise. Und dabei schneidet das Flugzeug im Vergleich mit allen anderen Verkehrsmitteln am schlechtesten ab.

Eine Studie aus Spanien, veröffentlicht im November 2023, hat erforscht, welche Einflüsse eine Flugticketabgabe in Europa auf Flüge von Fluggesellschaften hat und wie es um die daraus resultierenden CO2-Emissionen steht. Die Ergebnisse: Solche Abgaben reduzieren vor allem das Angebot und die Emissionen von Low-Cost-Fluggesellschaften wie Ryanair. Bereits Steuersätze zwischen fünf und 15 Euro zeigen eine signifikante Wirkung. Eine Erhöhung um jeweils einen Euro könne demnach zu einem Rückgang der Flüge um etwa ein Prozent führen. Wie wirksam die Maßnahme wirklich ist, hängt jedoch sehr stark davon ab, ob die Abgaben an die Reisenden weitergegeben werden – und wie preissensibel die Passagiere sind.

Und aus der Studie erklärt sich auch, warum Billigflugairlines wie Ryanair so laut dagegen protestieren: Je günstiger ein Ticket bereits ist, desto höher ist der Einfluss der Steuern auf den Preis. Bei Low-Cost-Carriern, die mit billigsten Tickets ihre Flieger füllen, liegt der Einfluss der Steuer auf den Ticketpreis zwischen 30 und 66 Prozent. Bei höheren Ticketpreisen sind es nur vier bis 41 Prozent.