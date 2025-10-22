Drei Gänge mit … Herwig Straka

„Man kann so ein Turnier nicht darauf aufbauen, dass man österreichische Stars hat, denn wie oft gibt es Österreicher in der Weltspitze?“, sagt Straka jetzt. Damit das Turnier läuft, müsse man die wirklich Großen des Sports nach Wien holen. Bloß, wie kriegt man die? Straka erzählt, dass er sich das ganze Jahr darum bemühe und mit Spielern wie Jannik Sinner Kontakt halte. Straka: „Bei den Antrittsgeldern können wir mit den Turnieren in Basel oder auch in Doha oder Dubai nicht mithalten. Aber wir haben Wien als Asset.“ Gerade in einer Tenniswelt, in der die Spieler jede Woche in einer anderen Stadt antreten und manchmal gar nicht mehr mitbekommen, wo sie eigentlich gerade sind, sei das ein enormer Vorteil: „Es gibt Turniere, da sind die Spieler möglichst nah an der Halle untergebracht und bewegen sich wirklich nur zwischen Zimmer und Tennisplatz. Ich schaue, dass in Wien alle in Hotels in der Innenstadt wohnen – so können sie auch einmal rausgehen, etwas erleben, ein Gefühl für die Stadt bekommen.“ Auch wenn das in Zeiten von Social Media, in denen de facto jeder Passant zum Paparazzi wird, etwas schwieriger sei.

Herwig Straka lehnt in der Koje des „Schmidhofer“, gleich beim Fenster, und arbeitet sich durch das Mittagsmenü, erst ein Rindscarpaccio mit Trüffelmayo und Rucola, danach Rote-Rüben-Knödel mit Ratatouille und Garnelen (46 Euro). Ich wundere mich, warum in meiner Bouillabaisse-Schaumsuppe (16 Euro) Kärntner Kasnudeln schwimmen, und überlege, ob das vielleicht eine Hommage an das alte Stadthallenturnier darstellt, bei dem ja laut Straka auch nichts zusammengepasst hat.

Herwig Straka ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Er redet langsam, sehr reflektiert und wirkt definitiv nicht so wie der übliche Sportmanager, der auf halbem Weg vom Fan zum windschiefen Anlageberater stecken geblieben ist. Vielleicht liegt es daran, dass er Jus und BWL studiert hat und seine Karriere als Banker begann, vielleicht daran, dass seine Firma „E/motion Group“ ein paar Dutzend Mitarbeiter hat und nicht nur Sportler managt, sondern auch Events von Mallorca bis Wien veranstaltet. „Das Management von Spitzensportlern ist eigentlich kein gutes Geschäftsmodell. Man verdient dabei nicht besonders gut. Die Ausnahme sind Fußballer, aber da ist das Geschäft nicht besonders nachhaltig“, sagt Straka. Er hat seine Management-Tätigkeiten immer eher langfristig angelegt, bei Österreichs bislang einzigem Eishockey-Weltstar Thomas Vanek zum Beispiel, oder auch bei Thomas Muster, den er seit mittlerweile mehr als 30 Jahren betreut. („Muster zu managen, ist recht einfach, der sagt die meisten Anfragen ab.“) Für ihn sind Sportler und Events in erster Linie Produkte, die eine Geschichte erzählen sollen, nur dann funktionieren sie. Beim Stadthallen-Turnier bedeutete das, dass er nicht nur das Frittierfett aus der Halle bringen musste, sondern auch das Gewusel an Werbebanden und Aufstellern, die in unterschiedlichsten Farben durch die Halle schrien. „Die Halle war viel zu bunt und dirty“, sagt er, heute hingegen gebe es zwei Leitfarben, das mache das Event elegant – und sorgt dafür, dass Zuschauer für Tickets in der besten Kategorie auch 200 Euro bezahlen.

Gleiches gelte auch für das Management von Sportlern, meint er, als wir bereits Kaffee trinken. Es sei ein langer Prozess, sie zu einer Marke zu machen, manchmal müsse man eben ein bisschen warten und verhandeln, bis man die richtigen Premium-Partner bekomme. Schlauerweise nimmt man deswegen auch nicht jeden Euro mit, wirbt nicht für jede Haarschneidemaschine, die sich unterwegs auftut, denn das schrecke die Partner mit den wirklich großen Marketingbudgets ab.

Womit wir dann wieder bei Familie Thiem wären, über die wir eigentlich nicht sprechen wollten. Straka hat bei Moritz Thiem übrigens nicht abgehoben. Er wird ihn später zurückrufen, aus dem Büro. Was er wohl wollte? Wahrscheinlich Tickets für das Turnier. So wie derzeit wohl viele, weil das Turnier schon wieder fast ausverkauft ist.