Ungleicher Rasen: Warum Frauen-Fußball anstrengender ist

Die Tribüne des Allianz-Stadions in Wien-Hütteldorf ist ungewöhnlich leer – nur ein Platz ist besetzt. In ihrem Puma-Trikot sitzt die 26-Jährige Vanessa Rauter auf einem grünen Klappstuhl. Gleich beginnt ihr Krafttraining, es ist eine von vielen Vorbereitungen auf die anstehenden Spiele. Seit über einem Jahr spielt Rauter im Sturm der ersten Frauenmannschaft des SK Rapid – viel länger wäre es auch gar nicht möglich gewesen, schließlich gibt es das Rapid-Frauenteam erst seit Februar letzten Jahres.

Zwar hat in den letzten Jahren Frauenfußball an Popularität gewonnen: Die Preisgelder steigen von niedrigem Niveau, die Spiele der Europameisterschaft werden in Österreich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, auch ein Public Viewing der drei finalen Spiele gibt es in Wien. Doch davon merken Spielerinnen wie Rauter wenig. Sie ist Stürmerin beim Frauenteam von Rapid, das in der zweithöchsten Liga kickt. Die Hobbysportlerin, die hauptberuflich Lehrerin ist, sagt: „Frauenfußball hat einen sehr geringen Stellenwert und ist weniger präsent, auch medial. In den letzten Jahren hat sich viel verbessert, aber es gibt immer noch viel zu tun, um Frauen- und Männerfußball auf die gleiche Ebene zu bringen.”

Die Kritik an Frauenfußball nimmt zwar ab, aus bleibt sie dennoch nicht: Nur wenige Wochen vor seinem Tod äußert sich der Extremsportler Felix Baumgartner in einem Facebook-Post, er bezieht sich auf ein Zitat der schweizerische Nationalspielerin Alisha Lehmann. „Einbildung ist auch eine Bildung”, schrieb Baumgartner, „natürlich machen Fußball-Spielerinnen nicht denselben Job wie ihre männlichen Kollegen”. Grund für Baumgartners Aufregung: Lehmann thematisiert in einem Interview die Gehaltslücke zwischen weiblichen und männlichen Fußballspieler:innen. Es wäre unfair – sie würden den gleichen Job machen und Männer würden tausendmal mehr verdienen, argumentiert die Schweizerin.