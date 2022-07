Bundesregierung zur Akte OMV-Sudan: Nur nicht einmischen

Diese-nunmehr verdichtet ans Tageslicht gekommene-Gemengelage hat profil veranlasst, drei Fragen an mehrere verantwortliche Stellen zu richten: Sollte die OMV angesichts der Anklageerhebung in Bezug auf das Sudan-Projekt-wenn auch nur gegen frühere Partner-Opfer entschädigen? Sollte die OMV Opfer entschädigen, falls das Gerichtsverfahren mit Schuldsprüchen endet? Sollte die OMV angesichts ihres damaligen Verhaltens und Wissens jedenfalls Opfer entschädigen oder Hilfen für die Region leisten (die heute im autonomen Staat Südsudan liegt)? Station eins: das Finanzministerium (BMF). Ein Sprecher teilte mit, dass dies "eine operative Angelegenheit der OMV" betreffe. "Das BMF ist hier nicht involviert." Nach aktuellem Kenntnisstand seien dem BMF im Jahr 2002 keine Informationen vorgelegt worden. (Die ÖBAG-Vorgängerin ÖIAG hielt damals 35 Prozent an der OMV. Die Sudan-Vorwürfe waren bestimmendes Thema der Hauptversammlung im Mai 2002. Es ist also unwahrscheinlich, dass das Ministerium von der Angelegenheit gar nichts wusste.) Von profil an die politische Zuständigkeit des Finanzministers erinnert, übermittelte der Brunner-Sprecher folgendes Zitat: "In operative Angelegenheiten mischt sich das Finanzministerium nicht ein."



Station zwei: Nur nicht einmischen ist auch das Motto bei der Staatsholding ÖBAG. "Das sind Managemententscheidungen der OMV",teilte ein Sprecher mit.



Station drei: die OMV. Es entspann sich ein reger E-Mail-Austausch mit "Head of Public Relations" Andreas Rinofner. Die Kurzzusammenfassung: Antworten auf die Fragen gab es auch von ihm nicht. Einerseits verwies er darauf, dass die OMV am Verfahren in Schweden nicht beteiligt sei. (Das ist korrekt. Den wesentlichen Inhalt der Anklageschrift kann freilich jeder, der des Englischen einigermaßen mächtig ist, einer offiziellen Pressemitteilung im Internet entnehmen.) Andererseits warf Rinofner plötzlich Zweifel auf, was die oben dargestellte Gewinnberechnung betrifft-ohne anderslautende Fakten darzulegen. (profil konfrontierte die Public-Relations-Abteilung der OMV bereits am 28. Juni mit dieser Berechnung. In der damaligen Antwort wurden keinerlei Beanstandungen geäußert.)



Der unwürdige Eiertanz hat naturgemäß einen ernsten Hintergrund. Es geht um schwerwiegende Vorgänge. Da will niemand auch nur entfernt anstreifen. profil hat mit dem schwedischen Anwalt Percy Bratt gesprochen. Er ist der Rechtsvertreter mehrerer Opfer, die im schwedischen Verfahren auch als Kläger auftreten. Eines dieser Opfer ist Steven. Er wurde bereits im Ermittlungsverfahren einvernommen. Dort gab der Mann zu Protokoll, er sei 1988 in einem Ort namens Nhialdiu geboren worden. In Block 5A galt Nhialdiu als besonders heftig umkämpft.



Teils via Dolmetsch, teils selbst in englischer Sprache erzählte Steven den Ermittlern, er habe mitansehen müssen, dass Menschen getötet und Häuser verbrannt worden seien. Einmal sei er-gemeinsam mit anderen Burschen-gefangen genommen worden. Von "Arabern",wie die Südsudanesen die Regierungstruppen des Nordens bezeichneten. Sie hätten einen nach dem anderen getötet, sagte Steven aus. Er selbst wäre geschlagen und mit einem Bajonett in die Schulter gestochen worden. Nach der Einvernahme fotografierten die Ermittler die Narbe. Steven glaubt, er wäre möglicherweise am Leben gelassen worden, weil die Soldaten von ihm Informationen wollten. Sein Vater sei ein hochrangiger ziviler Beamter gewesen.



Die Glaubwürdigkeit der Aussagen wird gegebenenfalls vor Gericht zu beurteilen sein. Lundin und die Beschuldigten haben sämtliche Vorwürfe vehement zurückgewiesen: Lundin sei eine positive Kraft für die Entwicklung im Sudan gewesen.



Anwalt Bratt glaubt indes, dass der Prozess (es gibt noch keinen Termin) eine präventive Wirkung auf Unternehmensverantwortliche haben könnte. Dadurch könnten Menschenrechtsverletzungen in Zukunft vermieden werden. In Bezug auf die österreichische Regierung meint Bratt, dass es seinerzeit Berichte von NGOs und eines UNO-Berichterstatters zur Situation im Sudan gegeben habe: "Vermutlich haben diese Informationen die österreichische Regierung erreicht. Das wirft Fragen auf. Angesichts dessen könnte es notwendig sein, die Handlungen der Regierung zu untersuchen."