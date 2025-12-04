4 verschiedene Buchcover auf rotem Hintergrund: "Hundesohn", "Gym", "Aufrecht" und "Z Ypsilon X"
© profil
Weihnachtslektüre 2025

Eine literarische Bescherung – 15 Empfehlungen

Sie wollen einer dieser Menschen sein, die ihren Liebsten intellektuelle Geschenke unter den Christbaum legen, benötigen aber noch Inspiration? Dann ist diese Liste etwas für Sie.
Von Natalia Anders, Sebastian Hofer und Franziska Schwarz
04.12.25

1. Lea Ypi: Aufrecht

Lea Ypi: Aufrecht
© Suhrkamp

Alles beginnt damit, dass die Philosophin Lea Ypi ein Foto ihrer Großeltern beim Aprés Ski im Italien der Vierzigerjahre findet. Was darauf folgt, ist eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ihrer Großmutter und den gesellschaftlichen und politischen Ereignissen, die deren Biographie prägten – von deutschen Nazisoldaten bis zum albanischen Enver-Hoxha-Regime. Dass Ypi die wahrscheinlich klügste Denkerin der Gegenwart ist, beweist sie in ihrem neuen Buch.

 

Lea Ypi: Aufrecht.
Suhrkamp.
389 S., 29,50 EUR

2. Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld

Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld
© folio

Sanft perlende Sätze, genüssliche zelebrierte Klischees, ein Figurenreigen wie aus dem Creative-Writing-Setzkasten – und trotzdem gelingt Coe, dem Meister des mittelenglischen, mittelständischen Milieuromans, mit diesem herrlich versponnenen Whodunit ein Meisterstück politischer Gesellschaftssatire. Agatha Christie meets Liz Truss, und alle fragen sich: Kann das denn wirklich wahr sein?

 

Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld.
Folio Verlag.
409 S., 29 EUR

3. Nelio Biedermann: Lázár

Nelio Biedermann: Lázár
© rowohlt Berlin

Um Nelio Biedermann kommt man derzeit nicht herum. Der 22-Jährige erzählt vom Ende der Habsburgerdynastie im 20. Jahrhundert und der grundsätzlicheren Frage, wie man denn nun leben soll. Die „Berliner Zeitung“ fasste seinen Schreibstil so zusammen: „Nelio Biedermanns Sätze sind so schön gebaut, dass sie leuchten.“

 

Nelio Biedermann: Lázár.
Rowohlt.
336 S., 25,50 EUR

4. Peter Waterhouse: Z Ypsilon X

Peter Waterhouse: Z Ypsilon X
© Matthes & Seitz Berlin

Was sagt das, was wir konsumieren, über uns aus? Bin ich mein Bücherregal? Peter Waterhouse geht in seinem 2025 erschienen Magnum Opus abstrakt der Frage nach, wie sein Großvater trotz kriegskritischer Lektüre (Karl Kraus, Peter Altenberg und Co.) zentraler Akteur der österreichischen NS-Propaganda wurde.

 


Peter Waterhouse: Z Ypsilon X. 
Matthes und Seitz Berlin.
1568 S., 60,50 EUR

5. Verena Keßler: Gym

Verena Keßler: Gym
© Hanser Berlin

Verena Keßler erobert in ihrem Roman das Fitnessstudio – zumindest literarisch. Es geht um eine Lüge, die die Protagonistin des Buchs auf absurde, aber durchaus auch witzige Weise in den Abgrund steuert.
 

Verena Keßler: Gym.
Hanser Berlin.
192 S., 24,50 EUR

6. David Szalay: Was nicht gesagt werden kann

David Szalay: Was nicht gesagt werden kann
© Claassen

Die europäische Odyssee seines Helden Istvan, der aus kleinen Verhältnissen in Ungarn stammt und sich in London die Karriereleiter hinaufmanövriert (oder eher: manövriert wird), erzählt der in Wien lebende britisch-ungarische Autor David Szalay, der für den Roman mit dem diesjährigen Booker Prize ausgezeichnet wurde, mit einer wundersam präzisen, unerbittlichen Klarheit. Zwischen klirrender Gefühlskälte und schierer Körperlichkeit steckt ein Trauma, über das sich nicht reden lässt. Oder doch?



David Szalay: Was nicht gesagt werden kann.
Verlag Claassen.
384 S., 26,50 EUR

7. Manon Garcia: Mit Männern leben

Manon Garcia: Mit Männern leben
© edition suhrkamp

Kein Prozess hat die Welt 2024 so erschüttert wie der im Missbrauchsfall von Giséle Pelicot. Als Frau stellt man sich seitdem umso öfter die existenzielle Frage: Wie kann ich mit Männern noch leben? Garcia hat mit ihrer berührenden Gerichtsreportage versucht, Antworten zu finden.
 


Manon Garcia: Mit Männern leben.
edition suhrkamp.
195 S., 21,50 EUR

8. Thomas Pynchon: Schattennummer

Thomas Pynchon: Schattennummer
© Rowohlt

Allein schon der Klappentext über die Abenteuer des deutlich pynchonesken Privatdetektivs Hicks McTaggart kann einen gewissen Metafiktionsüberschussschwindel auslösen. Ausformuliert ist da Ganze natürlich noch einmal eine ganz andere Nummer: Pynchon jagt mit dem jugendlichen Übermut des 88-Jährigen durch die Erzählebenen, und es ist wieder einmal zum Schießen.

 

Thomas Pynchon: Schattennummer
Rowohlt.
400 S., 27,50 EUR

9. Maria Aljochina: Political Girl. Pussy Riot

Maria Aljochina: Political Girl
© Berlin Verlag

Eine beeindruckende Biografie des Pussy-Riot-Mitglieds übers Frau- und Muttersein, übers Politisch- und Aktivistischsein, und über das drakonische Putin-Regime, das Aljochina dazu zwang, samt Fußfessel und eigentlich im Hausarrest aus Russland zu flüchten. 

 

Maria Aljochina: Political Girl. Pussy Riot.
Berlin Verlag.
528 Seiten, 26 EUR

10. Arlie Russell Hochschild: Geraubter Stolz

Arlie Russell Hochschild: Geraubter Stolz
© Hamburger Edition

Nach ihrer Langzeitrecherche in den Hochburgen der amerikanischen Rechten in Louisiana („Fremd im eigenen Land“) hat die kalifornische Soziologin Arlie Russell Hochschild für ihr jüngstes Buch eine wirtschaftlich und sozial abgehängte Bergwerksregion in Kentucky bereist, mit den Menschen gesprochen, die dort leben, und deren Motive analysiert, sich von der liberalen Konsenpolitik ab- und dem radikalen Rechtspopulismus zuzuwenden. Der amerikanische Traum, zu Ende geträumt.

 

Arlie Russell Hochschild: Geraubter Stolz.
Hamburger Edition.
360 S., 31,50 EUR

11. Marina Abramović: Durch Mauern gehen

Marina Abramovic: Durch Mauern gehen
© Luchterhand

Für die großen Schwestern: Wer regelmäßig mit dem Kopf durch die Wand muss, kann von der serbischen Performancekünstlerin Marina Abramović lernen. Die schon 2016 erschienene Autobiographie liefert Hintergründe und kann als Vorbereitung für die noch bis März in der Wiener Albertina Modern laufende Ausstellung dienen.

 

Marina Abramović: Durch Mauern gehen.
Luchterhand.
480 S., 28,9 EUR

12. Saša Stanišić: Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird

Sasa Stanisic: Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird.
© Luchterhand

Eigentlich könnte man in der Buchhandlung unter dem Autorennamen Stanišić“ blind ins Regal greifen und würde nicht enttäuscht werden. So auch in diesem Fall. Mit seinem neuen Buch, das aus Dankesreden besteht, wird man – im Gegensatz zur üblichen Dankesrede – auf jeden Fall gut unterhalten. 

 

Saša Stanišić: Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird.
Luchterhand.
160 S., 23,50 EUR

13. Florian Rainer: Tagada

Florian Rainer: Tagada
© Fotohof

Während der Covid-Monate verbrachte der Fotograf Florian Rainer viel Zeit mit einer Gruppe Jugendlicher, die während der Pandemie den Tagada im Prater für sich entdeckten, ein legendäres Fahrgeschäft, das ihnen zum Gravitationszentrum eines neuen, gewissermaßen schwerelosen Lifestyles wurde. Rainer dokumentiert diese Zeit und diese jungen Menschen in brillanten Bildern und liefert auch einen inspirierten Begleittext. Spin me right round, baby!

 

Florian Rainer: Tagada.
Verlag Fotohof.
160 S., 29 EUR

14. Ozan Zakariya Keskinkılıç: Hundesohn

Ozan Zakariya Keskinkılıç: Hundesohn
© Suhrkamp

„Hundesohn“ erzählt die Geschichte des Deutschtürken Zeko und seiner Jugendliebe Hassan. Keskinkılıç bricht mit seinem Roman gleich mehrere Tabus und schreibt auf charmante, romantische, aber revolutionäre Weise von der Liebe.

 

Ozan Zakariya Keskinkılıç: Hundesohn.
Suhrkamp.
219 S., 25,50 EUR

15. Jehona Kicaj: ë

Jehona Kicaj: ë
© Wallstein

Jehona Kicaj schreibt in „ë“ darüber, wie es ist, als Kind geflüchteter Kosovaren in Deutschland aufzuwachsen. Es geht um den Verlust seiner Heimat und um die Präsenz von Krieg und Tod in der Diaspora, selbst Jahrzehnte nach Kriegsende.

 

Jehona Kicaj: ë.
Wallstein.
176 S., 23,50 EUR

