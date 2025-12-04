Sanft perlende Sätze, genüssliche zelebrierte Klischees, ein Figurenreigen wie aus dem Creative-Writing-Setzkasten – und trotzdem gelingt Coe, dem Meister des mittelenglischen, mittelständischen Milieuromans, mit diesem herrlich versponnenen Whodunit ein Meisterstück politischer Gesellschaftssatire. Agatha Christie meets Liz Truss, und alle fragen sich: Kann das denn wirklich wahr sein?

Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld.

Folio Verlag.

409 S., 29 EUR