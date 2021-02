Man fragt sich jetzt natürlich: Mache ich es wie Sebastian Kurz im Kleinwalsertal und werfe ich mich in die sprichwörtliche Menge, oder tu ich das doch lieber Schritt für Schritt und mit Bedacht. Soll heißen: zunächst mal ein Gläschen am Balkon, dann im Schanigarten – und vielleicht auch mal wieder ein Konzert, falls man sich jemals wieder dicht an dicht andeinanderquetschen soll und darf? Für all diese Frühlingsgelegenheiten hat der Wiener Musiker Paul Schreier alias pauT jetzt mit „welTraumkaTzen“ (Problembär Records) die passende Songsammlung veröffentlicht.