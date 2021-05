allesdichtmachen? Bringt nichts.

Es ist absurd, dass Gottesdienste möglich sind, aber Theateraufführungen nicht, obwohl es vom technischen Ablauf keine großen Unterschiede gibt. Aber diese Schauspielervideos, die keine Lösungsvorschläge bieten, nur auf zynische Art und Weise herummeckern, bringen keinem etwas. Ich habe im Bekanntenkreis Leute, die grässlich an Corona verstorben sind. Und ich weiß von Angestellten aus Krankenhäusern, was dieser Berufsstand seit über einem Jahr leisten muss. Es ist traurig, wenn Theaterschaffende den Mund weit aufreißen, obwohl sie sich nicht richtig informiert haben. Dabei wäre es wichtig, Missstände aufzuzeigen. Wenn Razzien bei Behörden eingeschränkt werden sollen, wie das gerade in Österreich angedacht wird, dann hört nicht nur für mich der Spaß auf.