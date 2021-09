"Exit Strategy" von Drangsal: Teufel komm raus

Drangsal (hinter dem Pseudonym versteckt sich der 28-jährige Musiker Max Gruber) geht es auf den elf Songs von „Exit Strategy“ vor allem um eines: das Leben als Uneindeutigkeit zu verstehen. Er singt mit viel Schmalz und Verve über Geschlechterrollen und Queerness („Mädchen sind die schönsten Jungs“), über sexuelle Fantasien und Masochismus. Und wie klingt dieser wilde Ritt aus Schlager und Indie? Drangsal würde sagen: Ich komme von Die Ärzte, von Tocotronic – und habe die Achtzigerjahre-Platten meiner Eltern studiert. Dazu gehört hin und wieder eine Auszeit vom Ich: „Mein Kopf hängt in den Wolken, doch es regnet in Strömen / Scheint, als würde ich mich niemals an mich selber gewöhnen.“