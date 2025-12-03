Wenden wir uns also England zu.

Raulff

… wo es die reichste Kultur schlechten Geschmacks gibt. Die Engländer waren stets regelrecht stolz auf ihre Kapazitäten auf diesem Register. Das geht von Shakespeare über den Maler William Hogarth bis zu Punk – dieses Vermögen, immer neue Gemeinheiten, immer neue Widerlichkeit, Widerborstigkeit in der Musik, in der Unterhaltungskultur, im täglichen Leben zu erfinden. Das ist zugleich die Stärke des englischen Geschmacks, der auf der anderen Seite ungewöhnlich stark und lebensfähig ist und viele kontinentale Geschmackskrisen souverän überlebt hat.

Seit drei Jahrhunderten redet die Welt über den Geschmack. Noch nie ist ihm aber jemand begegnet.

Raulff

Er ist ein Phänomen, mit dem wir einige Bekanntschaften haben, das wir dennoch nie dingfest machen können, weder theoretisch noch literarisch. Allerdings wissen wir, dass es so etwas wie Geschmack gibt, diese eigentümliche Fähigkeit, dieser kleine ästhetische Spürsinn, dieser ästhetische Quälgeist. Wir wissen: Es gibt ihn, auch wenn wir ihn noch nie gesehen oder eine wirklich verlässliche Definition gelesen haben.

Der Geschmack pendelt ständig zwischen himmlisch und höllisch. Wie hält er das auf die Dauer durch?

Raulff

Er ist eine Art Geigerzähler, der gewaltig ausschlagen, dann wieder ganz leise ticken kann. Er kann natürlich auch kaputtgehen.

Was passiert dann?

Raulff

Dann steht man dumm da und ist allen ästhetischen Zumutungen schutzlos ausgeliefert. Schalten Sie das Samstagabendprogramm im Privatfernsehen ein! Da überkommt Sie das Gefühl, Ihr Geschmack habe sich gerade aufs Ohr gelegt, weil Sie allen Geschmacklosigkeiten dieser Welt wehrlos ausgeliefert sind. Entsetzlich.

Andy Warhol meinte, Schönheit sei eine Form von Intelligenz. Inwiefern spielt da der Geschmack hinein?

Raulff

Geschmack ist ästhetische Intelligenz, wobei Letztere eine große Rolle spielt, also die Fähigkeit, Nuancen wahrnehmen, Unterschiede ausmachen zu können. Das ist, wenn Sie so wollen, eine wunderbare Definition von Intelligenz – und Geschmack. Genau darin besteht Geschmack: dass Sie Nuancen aufspüren können. Dass Sie bemerken, ob das ein schöner und gut gemachter Schuh ist – oder ob jemand Billigzeug am Fuß trägt.

Muss man Geschmack lernen?

Raulff

Nein. Die Schule des Geschmacks beginnt in dem Moment, in dem die Mutter das Kind von der Muttermilch aufs Fläschchen und dann auf den Brei umstellt. Spätestens mit Brei und Löffel geht es los.

Später geht der Geschmack, wie Sie schreiben, den kurzen Weg des Gefühls.

Raulff

Er unterläuft gewissermaßen die Ebene unseres arbeitenden Verstandes, jenes reflexive Plateau, auf dem wir Begriffsoperationen durchführen, Erkenntnisse formulieren, Ideen ventilieren. Der Geschmack läuft bereits in den Bereichen des aufsteigenden Bewusstseins und der Ahnung mit. Häufig ist zu beobachten, dass der Geschmack in bestimmten Konstellationen sehr schnell radikale Urteile fällt: Schmeckt. Schmeckt nicht. Der literarische Geschmack oder jener, mit dem Sie durch eine Kunstgalerie flanieren, stellt sich reflektierter dar. Hier spielen kognitive Prozesse, Begriffe und Ideen eine größere Rolle. Der Geschmack als ganzer ist aber nie an eine bestimmte Ebene unseres erkennenden Ichs gefesselt. Er kann genauso tief wie schnell operieren.

Und spontan Fehlurteile sonder Zahl produzieren.

Raulff

Natürlich. Unfairness gehört unmittelbar dazu. Der Geschmack ist nicht per se um Gerechtigkeit und Ausgewogenheit bemüht, sondern neigt zur ansatzlosen Übertreibung, Über- oder Unterschätzung. Er ist auch ein unfairer Richter. Denken Sie an moderne Musik oder bestimmte zeitgenössische Romane. Da schaltet er sich genauso ein und souffliert: „Das ist ja grauenhaft! Also der Stil dieses Autors, dieser Autorin, den halte ich nicht aus!“ Das ist dann genauso kategorisch und schlussstrichhaft gesprochen und so ungerecht, wie wenn Sie an der Eisbude sagen: „Das schmeckt furchtbar, dieses Wassereis!“

Mischt sich der Geschmack bevorzugt auch beim Anschauen alter Fotos von einem selbst ein?

Raulff

Über seinen alten, ehemaligen Geschmack zu lachen, ist wenig originell. Über seinen aktuellen Geschmack zu lachen, ist ein Zeichen von Humor. Und vielleicht von wirklichem Geschmack.

Erst auf Seite 212 in „Wie es euch gefällt“ erwähnen Sie Donald Trump. Ist der US-Präsident denn kein lohnendes Beispiel, um über Geschmack nachzudenken?

Raulff

Keineswegs. Er bietet viel, also von oben nach unten betrachtet: Frisur, Haarfarbe, Teint, Krawattenlänge … Noch viel mehr, wenn er sich geschmacksrichterlich als Triumphbogen-Planer und Umbauherr des Weißen Hauses betätigt. Bei all der ordinären geschmacklichen Auslese Trumps oder seiner kitschiness scheint er dennoch dem Klassizismus in Goldausführung verpflichtet.

Ist Geschmack ohne Moral möglich?

Raulff

Natürlich. Der Nationalsozialismus hatte seinen Geschmack. Viele Phänomene, denen man heute im Netz begegnet, gehen über den schlechten Geschmack hinaus, in Bereiche des verächtlichen und verletzenden Verhaltens. Menschen, die wir nicht für Tugendbolde, sondern im Gegenteil für Verbrecher halten, haben ebenso einen Geschmack. Wir müssen diesen ja nicht teilen.

Geschmack und Kritik, schreiben Sie, seien wie füreinander geboren. Wie gehen Sie mit Kritik an Ihrem Buch um?

Raulff

Ich reagiere empört. Nein, im Ernst, mich freuen jene Kritiken am meisten, in denen persönlicher Geschmack spürbar wird, in denen ich also nicht nur wissenschaftlich auseinandergenommen werde, sondern in denen sich Leute offen mitteilen: „Also, das finde ich vollkommen daneben!“ – „Das gefällt mir, das hat mir beim Lesen gutgetan.“

Wann ist Ihnen selbst zuletzt eine gröbere Geschmacksverwirrung unterlaufen?

Raulff

Na ja, man kauft sich manchmal Kleidungsstücke – und ist vollkommen überzeugt, das Nonplusultra erstanden zu haben. Zuerst wundert man sich über die erstaunten Blicke seiner Nächsten, bis man selbst an sich hinunterschaut und denkt: Wie konnte mir das passieren? Es gibt Momente, in denen der Geschmack seinen Mittagsschlaf hält.

Über welche Bemerkung würden Sie sich mehr freuen: „Sie sind schön!“ – „Sie haben Geschmack!“

Raulff

Eindeutig: Sie haben Geschmack. Demjenigen, der mich schön nennt, würde ich antworten: „Sie sind blind, tut mir leid.“

Wird sich der Geschmack in einer durch und durch digitalisierten Welt vollkommen verändern?

Raulff

Dafür brauchen Sie mich nicht, um Ihnen zu sagen: Oh Gott, es wird alles immer schlimmer! Der Geschmack ist auch ein Meister darin, sich allen Zumutungen zu entziehen. Er ist nicht nur ein Spürhund, er ist auch ein Fluchttier, sogar ein sehr raffiniertes. In dem Moment, wo Sie umstellt sind von geschmacklichen Angeboten im Netz und durch die KI, schalten Sie einfach ab – und gehen dahin, wohin Ihnen beide nicht folgen können. Gehen Sie in den Wald, studieren Sie Pilze! Entziehen Sie sich, entdecken Sie auf eigene Faust andere Schönheiten. Davon gibt es immer noch jede Menge.

Diese Schönheiten wird es immer geben?

Raulff

Ja, natürlich. Das Schönste ist gerade die menschliche Fähigkeit, sich allen Zumutungen zu entziehen und Gegenschönheiten zu finden. Es ist überhaupt das Allerschönste, dass wir ästhetische Schlitzohre sind.

Ein schönes Schlusswort nach meinem Geschmack.

Raulff

Finden Sie? Ich habe schon bessere gelesen, aber wie Sie meinen.

Hätten Sie ein besseres parat?

Raulff

Nein, aber viele schlechtere.