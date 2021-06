Liebe und andere Katastrophen

Ordinär und zart zugleich, auch androgyn klingt es, wenn Burgtheater-Star Birgit Minichmayr mit rauchiger Stimme von den Augen ihrer Angebeteten singt, die leider nicht so hell strahlen wie die Sonne: ein doppelbödiges Liebeslied, das auf einen Text von William Shakespeare zurückgeht. Seine Sonette sind pointierte Minidramen, die vertrackte Gefühlswelten in poetische Kurzformen gießen. Gemeinsam mit dem Pianisten Bernd Lhotzky und dem Ensemble Quadro Nuevo hat Minichmayr die CD "As An Unperfect Actor" herausgebracht. Unterschiedliche musikalische Stile - von beschwingtem Bebop über Jazz bis Tango - werden da unter einen Hut gebracht.