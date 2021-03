Lokalanästhesie: Corona zwingt Museen zu radikalen Kurswechseln

Doch das Unbehagen geht über die Klimathematik hinaus. Der Museologe Gottfried Fliedl, der in seinem Blog die Museumslandschaft kritisch beobachtet, analysiert auf profil-Anfrage: „Ein sehr großer Teil der Bevölkerung geht zu Recht nie ins Museum, da er dort nicht vorkommt. Oft ist es nur Laufkundschaft, die am Bruegel vorbeihastet, weil dann schon die Hofreitschule dran ist.“ Die Pandemie habe sichtbar gemacht, dass man sich in Museen kaum je an der Realität abarbeite. „Themen wie Pflege und Gesundheit bleiben draußen, obwohl sie uns alle betreffen. Das sehe ich als enormes Defizit: die Abwesenheit wichtiger Fragen.“ Museen seien nicht prinzipiell desinteressiert an der Gesellschaft, aber zu sehr an der Quote orientiert. Nach Fliedl sollten sie „Orte sein, an denen Konflikte ausgetragen werden“.

Seit Jahren beteuert man in den Chefetagen größerer Häuser, den Anteil des nichttouristischen Publikums erhöhen zu wollen. Gelungen ist dies bisher kaum. Das Problem scheint international virulent. In seinem kürzlich erschienenen Buch „The Future of the Museum“ schreibt der ungarisch-amerikanische Museumsexperte András Szántó: „Trotz wachsender Besucherzahlen sind Kunstmuseen – mehr noch als Wissenschafts- und Naturgeschichtemuseen – in den Augen zu vieler Menschen ein privilegierter und unergründlicher Bereich geblieben.“

Schließt das Museum tatsächlich weite Teile der Gesellschaft aus? Dazu befragt, wird Stella Rollig etwas ungeduldig. „Ich verfolge die Debatte, habe aber den Eindruck, dass sie nicht vom Fleck kommt. Wir in den Museen stellen uns diese Fragen ja intensiv. Der Vorwurf lautet, man kümmere sich nicht um die lokale Bevölkerung. Und er ist falsch.“ Seit rund 30 Jahren befasse sie sich mit der gesellschaftlichen Rolle von Museen. „Ich habe gelernt, dass Institutionen ein ungeheures Beharrungsvermögen haben. Das kann frustrierend sein, andererseits sind gewachsene Identität und Tradition wertvoll. Mit dem Versuch, aus dem Schloss Belvedere ein Community-Center zu machen, wäre man am falschen Ort.“

Dennoch möchte sie neue Bevölkerungsschichten ansprechen. Seit 2018 versucht das Belvedere in einer eigenen Schiene mit dem Namen „Community Outreach“, Gruppen im näheren räumlichen Umkreis zu involvieren. Man lädt zu Open-Mic-Veranstaltungen und bringt in einem „Nachbarschaftsforum“ Kunstschaffende mit Initiativen aus der Umgebung zusammen. Schon zuvor gab es Tea-Talks mit Geflüchteten.