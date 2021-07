Während die halbe Welt auf „Happier Than Ever“, das neue Album des US-Superstars Billie Eilish, wartet (es erscheint am 30. Juli), ist Barack Obama wieder zwei Schritte weiter. In der Jahres-Playlist des Pop-affinen US-Präsidenten a.D. fand sich der Liebeskummer-Song „Better Distractions“ einer jungen Singer-Songwriterin aus Atlanta, Georgia, die bis dato nur eingefleischten Musik-Nerds ein Begriff war. Faye Webster, 23, hat mit ihrem letzten Album („Atlanta Millionaires Club“, 2019) nicht nur die Pedal-Steel-Gitarre wieder in die Popgegenwart geholt, mit ihren zurückgelehnten Miniaturen ist sie auch auf dem besten Weg, good old country music zu entstauben.