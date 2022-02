NFT-Kunst: Kuss und Krypto

Dennoch bieten NFTs für die Kunstwelt eine Neuigkeit: Sie machen Digitalkunst zum Unikat. Denn auch wenn die Datei eines Bildes, einer Animation oder eines Videos unendlich oft kopiert werden kann, so lässt sich diese untrennbar mit der Blockchain verknüpfen und wird damit zum - für den Verkauf weitaus attraktiveren - Original. "Dem sakrosankten Verständnis vom Original können nun endlich auch nicht-physische Kunstwerke gerecht werden, denn ihre Verknüpfung mit der Blockchain dient als Echtheitszertifikat", schreibt der Kurator Fabian Müller im Katalog zur Ausstellung "Proof of Art. Eine kurze Geschichte der NFTs", die voriges Jahr das Francisco Carolinum Linz zeigte. Alfred Weidinger, der als Geschäftsführer der oberösterreichischen Landes-Kultur Gmbh für das Museum zuständig ist, befasst sich schon seit Längerem mit künstlerischen Entwicklungen im virtuellen Raum. "NFTs haben in der Kunstszene so viel bewegt wie schon lange nichts mehr", findet er. Auch in Österreich gebe es mittlerweile "überraschend viele bedeutende Sammler von Kunst-NFTs".

Einen Effekt hat der Hype um die Krypto-Technologie in der Kunst gewiss: Digitale Kunst wird verstärkt wahrgenommen. Messen wie die Art Basel Miami oder auch die Wiener Spark Art Fair widmen der Krypto-Kunst eigene Sektionen. Die Spark Art Fair gestaltete MAK-Expertin Wirth. Ihrer Ansicht nach erhöhen NFTs das Interesse an zeitgenössischer digitaler Kunst: "Das wurde 2022 auch höchste Zeit. Spannend ist, was jenseits des momentanen Hypes mit der zugrunde liegenden Technologie möglich wird." Sie nennt eine Reihe Kunstschaffender, die sich seit Längerem in diesem Umfeld bewegen - etwa Jonas Lund, Banz & Bowinkel, Oliver Laric, LaTurbo Avedon. "Als Kuratorin interessieren mich NFTs als kulturelles Phänomen. In der Kunst finde ich sie nur dann sinnvoll, wenn es um qualitativ hochwertige Arbeiten geht." Am MAK könne man sich durchaus vorstellen, weitere digitale Arbeiten zu kaufen, auch NFTs. In Linz kann man bereits auf eine "kleine exquisite NFT-Sammlung österreichischer Kunstschaffender" (Alfred Weidinger) verweisen, darunter etwa Arbeiten der Gruppe Crypto-Wiener.



Sprießt die Digitalkunst also gerade an allen Ecken und Enden? Und wird der Hype dazu führen, dass digitale Kunst höhere Präsenz am Kunstmarkt und in Museen bekommen wird?



Wirth relativiert: "Es könnte sogar das Gegenteil passieren - nämlich dann, wenn die Öffentlichkeit glaubt, digitale Kunst sei ohnehin nur minderwertiges Pixelzeug." Anfragen in den Bundesmuseen, die wie das MAK auch Gegenwartskunst sammeln, ergeben: Weder Albertina noch Belvedere oder Mumok besitzen NFT-Kunst. Auch ihre aktuelle Bedeutung am Kunstmarkt erscheint überschätzt. Martin Böhm, Geschäftsführer des traditionsreichen Wiener Auktionshauses Dorotheum, bezweifelt nicht, dass eine Entwicklung im Gang sei, die man nicht verpassen dürfe, und sich ein Markt ausbilden werde. Bisher sehe er diesen aber noch nicht: "Die meisten Auktionshäuser verkaufen ja noch gar keine NFTs."



Zwar kooperieren Sotheby's und Christie's mit NFT-Plattformen. Doch das Angebot digitaler Kunst in Auktionshäusern ist in Relation zu anderen Sparten gering. Das Dorotheum hätte durchaus Interesse an virtuellen Werken, berichtet Böhm. "Im Frühjahr 2021 gründeten wir eine Arbeitsgruppe, um eine größere Auktion mit digitaler Kunst zu machen. Das Team wollte ein qualitativ hochwertiges Angebot zusammenstellen." Mit überschaubarem Erfolg. Böhm: "Wir haben noch nicht genügend Material." Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. In klassischen Kunstsammlungen hält sich das Interesse für Video- und Digitalkunst in engen Grenzen.