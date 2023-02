Gute Popmusik findet stets im Hier und Jetzt statt. Aber was passiert, wenn man dieses Live-Erlebnis nur noch auf TikTok oder im Instagram-Feed findet? Letzte Woche lief der Vorverkauf für Beyoncés „Renaissance“-Welttournee (auch drei Deutschland-Konzerte wird es geben) an – und führte zu viel Frust bei den Fans der Queen of Pop. Die Preise lagen teilweise über 500 Euro, wie in sozialen Medien viral gegangene Screenshots zeigen. „I be gettin’ to the money, everybody mad“ singt Beyoncé in ihrem Song „Diva“ – es sei ihr vergönnt, aber besonders freundlich sind diese Preise wirklich nicht, und schuld daran ist ein Mechanismus namens dynamic pricing: Der Preis richtet sich nach der Nachfrage.