Kendrick Lamar und Harry Styles: Mehr als tausend Worte

Und das ist kein Wunder: Styles ist Modeikone und Schauspieler („Dunkirk“), kümmert sich nicht um Geschlechterrollen und schreibt unerhört gute Popsongs (zu überprüfen am 16. Juli in der Wiener Stadthalle). Während in „Harry‘s House“ zu Beginn noch eine Party gefeiert wird („Music for a Sushi Restaurant“), wendet sich Styles im Lauf der 13 Songs (changierend zwischen Midtempo-Rockballaden mit Julian-Casablancas-Vibes und Auto-Tune-Spielereien) zu einem reflektierenden Twentysomething, der schön langsam übers Häuslichwerden nachdenkt („Love Of My Life“). Die Idylle ist eben das, was man daraus macht.