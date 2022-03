Wie lerne ich Nein zu sagen?

So viel zur Praxis – doch hinter dem Neinsagen steckt auch eine Menge Theorie: Zuerst ist es laut Experten wichtig, die eigenen Grenzen zu definieren, also zu überlegen, zu was man eigentlich Nein sagen möchte. Diese Grenzen sind völlig subjektiv. Denn: Sie brauchen keinen Grund, Nein zu sagen, außer dass Sie etwas einfach nicht möchten. Geben Sie sich also selbst die Erlaubnis, diesen Schritt zu machen.