Das kann weg: Sinnlos-Förderungen in Österreich

Wer in den vergangenen Jahren keine Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden bekommen hat, ist entweder untergetaucht oder nicht mehr am Leben. Wobei: Nicht einmal das ist gewiss, vereinzelt wurde der – nunmehr abgeschaffte – Klimabonus sogar an Verstorbene überwiesen.

Österreich gibt bekanntlich sehr viel mehr Geld für Subventionen aus als andere Länder. Kein Anliegen ist zu klein, um nicht in irgendwelche Förderkriterien zu passen.

Egal ob man eine Hochzeitsmesse in der Südoststeiermark veranstaltet, eine traditionelle Tracht in Vorarlberg kaufen will oder sich ein aerodynamisches Rennrad als „Jobrad“ anschafft – die öffentliche Hand hält all das für bezuschussungswürdig.