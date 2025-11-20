Genau das versucht Wladimir Putin mit den Mitteln hybrider Kriegsführung: Trollfarmen, Cyber-Attacken, Sabotage-Aktionen, Propagandawellen, Desinformations-kampagnen, Störmanöver bei Wahlen und Manipulation der öffentlichen Meinung. Hinter dem brutalen militärischen Überfall auf die Ukraine verbirgt sich ein viel breiter angelegter feindseliger Angriff auf den Westen: der russische Schattenkrieg.

Den sehen allerdings nicht alle so. Immer noch ordnen erstaunlich viele Deutsche und Österreicher Putin als starken Mann ein, der uns nicht schaden will. Der will ja nur die aufsässige Ukraine bestrafen, weil die sich nicht fügen und ins russische Reich zurückkommen will. Das ist allerdings eine fatale Fehleinschätzung, die Fakten sprechen eine völlig andere Sprache.

Welche Mittel werden im Schattenkrieg eingesetzt? Beim Gegner mit nichtmilitärischen Mitteln absichtlich ein Durcheinander zu schaffen, ist uralte Taktik. Der mächtige russische Geheimdienst KGB, heute FSB, hat es in dieser Disziplin des Bösen zur Meisterschaft gebracht. Jede interne Uneinigkeit ist eine bösartig ausbeutbare Bresche in der Mauer der Abwehr. Nur die Vorstellungskraft begrenzt die Wahl der Mittel. Gemacht wird, was funktioniert, oft maßgeschneidert für das jeweilige Land. Hauptsache heimlich: Hier die Unterstützung von Sezessionisten, dort Sabotage in einem Rüstungsunternehmen, anderswo Bestechung, gesteuerte Narrative im Web, Infiltration in Institutionen, Lahmlegung kritischer Infrastruktur oder Drohnen auf Flughäfen. Kostet wenig und bringt hohe gesellschaftliche Verunsicherung. Wirksam auch wegen der perfiden Mischung aus Wahrheit und Lüge, meist im Verhältnis von 60:40.

Was will Putin? Ganz einfach: den Westen schwächen. NATO und EU auseinanderdividieren. Gezielt alles fördern, was die Einigkeit der EU und die Schlagkraft europäischer Demokratien vermindert. Verhindern, dass sich das Lager der Freiheit vergrößert, etwa um die Ukraine, Moldawien, Georgien, Serbien und andere. Tatkräftig separatistische Bewegungen wie in Katalonien und rechtsnationalistische Parteien unterstützen. Marine Le Pen hat offen zugegeben, 2014 von einer russischen Bank Kredite zur Parteienfinanzierung erhalten zu haben.