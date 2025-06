Um nicht gefressen zu werden, hat das Opossum eine ausgeklügelte Strategie entwickelt. Bei Bedrohung fallen die Tiere in Schockstarre, eine Art Lähmung, und geben einen unangenehmen Geruch ab. „Totstellen“ nennt man diese Taktik, und ähnlich haben es auch die Demokraten nach dem Wahlsieg Donald Trumps gemacht. Damit folgten sie dem Vorschlag ihres langjährigen Parteistrategen James Carville. Der hatte seinen Leuten in der „New York Times“ zu einem „waghalsigen politischen Manöver“ geraten: „wegdrehen und totstellen“, damit die Republikaner „unter ihrem eigenen Gewicht zermalmt werden“. In der Logik Carvilles können sich die Demokraten darauf verlassen, dass Trumps miserable Performance ihnen bei den Kongresswahlen im Herbst 2026 automatisch zum Sieg verhilft.

Es ist ein bemerkenswerter Rat angesichts dessen, dass der US-Präsident gerade im Rekordtempo den Rechtsstaat abbaut. Doch es gibt auch andere Strategien.

Mit ihrem „Kampf gegen die Oligarchie“ mobilisieren die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und der unabhängige Senator von Vermont (und zweifache Bewerber für die demokratische Präsidentschaftskandidatur) Bernie Sanders die Massen, Zehntausende kommen zu ihren Kundgebungen im ganzen Land. Sanders und Ocasio-Cortez vertreten eine linkspopulistische Agenda: Autokratie und Ungleichheit in der größten Wirtschaftsmacht müssen bekämpft werden, die Demokraten endlich wieder die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter vertreten.