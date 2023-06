Design-Center Linz: Der Ort wo politische Karrieren starten

Es gibt so Orte kollektiver Erinnerung, die offensichtlich sind. Das Parlament am Wiener Ring, der Ballhausplatz oder das Wiener Praterstadion. Das Design Center in Linz erscheint auf den ersten Blick nicht als besonders politischer Ort. Im Juni finden noch ein Tischler-Wettbewerb der Wirtschaftskammer und der österreichische Logistik-Tag statt. Und natürlich am morgigen Samstag: Der SPÖ-Parteitag.

Der Konflikt in der SPÖ mittels Kampfabstimmung unter den Delegierten endlich geklärt werden, die jeweiligen Fanbasen von Andreas Babler und Hans Peter Doskozil schenkten sich bis zum Schluss nichts.

Was kaum jemand weiß: Die Veranstaltungshalle im Linzer Zentrum ist ein heimlicher Hotspot der heimischen Innenpolitik. Hier werden Parteichefinnen und -chefs gekürt, Parteitage abgehalten. Aber eine Stichwahl gab es hier noch nie.

Wenn Andreas Babler und Hans Peter Doskozil morgen sich der Wahl der Deligierten stellen, wird ihr Ergebnis deutlich abweichen von den hier sonst stattfindenden Parteiwahlen, und es gab derer viele. Bei quasi allen Parteien ist das Design Center beliebt. 1994 eröffnet, nutzte die FPÖ unter Jörg Haider gleich im ersten Jahr die Halle für den Parteitag (Haider: 96,6 Prozent). 1997 wurde Viktor Klima mit 90,2 Prozent Nachfolger von Franz Vranitzky.