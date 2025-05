Kennen Sie Food Noise?

Food Noise war eines der großen Themen bei der gestern zu Ende gegangenen Adipositas-Konferenz (European Congress of Obesity) im spanischen Malaga, bei der sich Forschende aus ganz Europa austauschten. Talkshow-Ikone Oprah Winfrey war eine der ersten, die das Phänomen öffentlich beschrieb: „Stell dir vor, du bist auf einer Party und siehst ein Tablett voller Brownies. Allein der Anblick lässt dich die ganze Nacht lang grübeln: Soll ich einen nehmen? Vielleicht nur die Hälfte. Wer würde einen mit dir teilen? Na ja, vielleicht doch gleich den ganzen. Verdammt, der Brownie war gut. Soll ich noch einen nehmen? Im Ernst, diesmal nur die Hälfte. Aber … es ist eine Party … Und so weiter. Kommt dir das bekannt vor? Das ist die Kakophonie von Food Noise.“

Zu Tränen gerührte Patientinnen

Johanna Brix, Leiterin der Adipositasambulanz der Klinik Landstraße und des Diabeteszentrums Wienerberg, kennt Food Noise von ihren Patientinnen und Patienten. „Viele haben das Gefühl, kontinuierlich zu versagen“, sagt Brix im Gespräch mit profil in Malaga. Einer der ersten Sätze, die sie ihren neuen Patienten sagt, rührt diese häufig zu Tränen: „Sie sind nicht schuld. Adipositas ist eine Krankheit. Einem an Übergewicht leidenden Menschen zu sagen, er soll einfach weniger essen, ist, wie einem Menschen mit einer Fehlfunktion der Schilddrüse zu sagen, er solle sich einfach mehr anstrengen, dann wird das schon wieder“, sagt Brix. Leider gibt es in ganz Europa immer noch viele Ärztinnen und Ärzte, die Betroffenen Faulheit und mangelnde Willenskraft vorwerfen – darüber berichten hier in Malaga viele.