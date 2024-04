Herbert Kickl auf Schulausflug in Frankreich: In einem Lokal treffen er und seine Klassenkollegen auf einen Soldaten der Fremdenlegion. Als dieser den Raum kurz verlässt, bleibt seine Kepi Blanc auf dem Tisch liegen, die weiße Kappe der Legionäre. Als der Soldat zurückkehrt, fragt ihn Kickl: „Was hätten Sie getan, wenn ich die Kappe genommen hätte?“ Die Antwort: „Ich hätte dich gefunden und getötet.“ Zurück in Kärnten wird Herbert Kickl diese Geschichte noch oft erzählen. Er ist fasziniert vom Militär, läuft früh in Tarnhosen herum, später will er Reserveoffizier werden (was ihm allerdings nicht gelingt).