So offen und ehrlich hat sich noch niemand der österreichischen Ministerinnen und Minister zu sagen getraut, was im kommenden Herbst und Winter drohen könnte. Hierzulande versichern lieber alle treuherzig, dass die Gasspeicher ganz, ganz sicher aufgefüllt werden und man das Problem im Griff habe. Genau so, wie die Regierung vor einem Jahr versichert hatte, dass es ganz, ganz sicher keinen Corona-Lockdown mehr geben werde. Das ist der Stoff, aus dem Vertrauenskrisen in der Politik gestrickt sind: Probleme schönreden. Nicht oder viel zu spät handeln. Kein mutiges Krisenmanagement betreiben. Mit Anlauf in die Krise schlittern. Und dann alle Schuld weit von sich weisen und vollmundig andere dafür verantwortlich machen. Energische Krisenbewältigung funktioniert nach dem gegenteiligen Prinzip, wie Habeck vorexerziert: Er wagt es, ehrlich Probleme anzusprechen – und dann an Lösungen zu arbeiten.

Wer schafft das in Österreich? Kann das Regierungsoberhaupt durch Krisen steuern? Kann Kanzler Karl Nehammer die Bevölkerung auf den Herbst vorbereiten und die richtigen Maßnahmen setzen? Hat er, außer dem dämlich-plumpen Bruhaha-Untergriff, gegen die Krise „Alkohol oder Psychopharmaka“ einzuwerfen, auch ernsthafte und kanzler-like Rezepte parat? Kurz: Kann Karl Nehammer Krisenkanzler? Die Zweifel daran werden lauter, auch in seiner eigenen Partei.

In der ÖVP brodelt es, Panik vor herandräuenden Niederlagen bei Landtagswahlen grassiert, Landeshauptleute revoltieren offen und verlangen, was Nehammer eigentlich ausgeschlossen hatte – nämlich über einen Strom-Preisdeckel zumindest nachzudenken. Und die wohl mächtigste ÖVP-Politikerin, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, verlangte mit drohendem Unterton „klare Führung in der Regierung“. Recht viel deutlicher kann man Regierungschef Nehammer nicht mehr ausrichten, dass er endlich seinen Job machen soll: nämlich regieren. Nein, natürlich ist die Regierung nicht tatenlos, sie hat Anti-Teuerungs-Pakete beschlossen. Aber nicht nur die Landeshauptleute haben den Eindruck: Das wird nicht reichen. Zumal im Herbst nicht, wenn die Heizsaison startet – Details siehe etwa hier.

Nehammer hatte einen umgekehrten Start wie Habeck: Er heimste allerhand Vorschussvertrauen ein – und ist gerade dabei, es systematisch zu verspielen. Kann er Krisenkanzler? Wenn ja, sollte bald damit beginnen, es unter Beweis zu stellen.

Haben Sie einen möglichst krisenfreien Mittwoch!

Eva Linsinger