Magnus Carlsen will Weltschachtitel aufgeben: Langeweile siegt!

Der beste Schachspieler der Welt hat genug – vom Gewinnen. Magnus Carlsen sagte diesen Mittwoch, am internationalen Tag des Schachs, dass er seinen Titel im nächsten Jahr nicht verteidigen wird. Ein neuer Weltmeister wird auf die Bühne treten. Carlsen zu ersetzen, wird jedoch keine leichte Aufgabe.

Fehlende Motivation

Der 31-jährige Norweger sagt in seinem neuen Podcast „The Magnus Effect“, er fühle sich mit seiner Entscheidung, seinen Weltmeistertitel nicht zu verteidigen, wohl. Er finde nicht, dass er viel zu gewinnen habe, auch wenn er sicher sei, „dass ein Spiel aus historischen Gründen und so interessant wäre“.

Was treibt einen Schachspieler seiner Liga an, die klassische Weltmeisterschaft des internationalen Schachverbands (FIDE) am Höhepunkt seiner Karriere zu verlassen?

Carlsen wurde mit 13 Jahren Schach-Großmeister und mit 19 Jahren der bestbewertete Spieler der Welt. Chess.com wählte ihn dieses Jahr zum zweitbesten Spieler aller Zeiten, hinter Garry Kasparow und einen Platz vor Bobby Fischer. Er gewann den Weltmeistertitel 2013 gegen Viswanathan Anand und verteidigte den Titel viermal, wobei er erneut Anand, dann Sergey Karjakin, Fabiano Caruana und zuletzt Jan Nepomniachtschi besiegte.

"Magnus ist nicht müde, aber ich glaube, er ist von zu vielen Partien gelangweilt", sagte Garry Kasparow, Weltmeister von 1985 bis 2000, Anfang des Monats gegenüber des St. Louis Chess Club.