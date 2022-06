Als es damals noch Gletscher gab

Während über all diese Probleme nachgrübelt wurde (berechtigterweise), spielten sich in der Natur irreversible Vorgänge ab. Im Juni 2022 gab es noch 4000 Gletscher in den Alpen. Noch hätten die schlimmsten Befürchtungen verhindert werden können, etwa durch die Einschränkung des menschengemachten globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius mithilfe von CO2-Sparmaßnahmen – doch allein bis zum Ende jenes Jahrhunderts sollten 3300 der Gletscher schmelzen. „Diese großen, dicken Gletscherzungen, wie wir sie heute kennen, werden sehr wahrscheinlich der Vergangenheit angehören“, warnte Glaziologin Andrea Fischer im Klima-Podcast von profil.

Die Klimaveränderungen ließen sich von den Menschen gut beobachten. An jenem Junitag im Jahre 2022 steuerten die Österreicherinnen und Österreicher auf das bislang heißeste Wochenende des Jahres zu: Die sogenannte Klimakrise machte sich in Mitteleuropa sichtbar. Vor allem Spanien und Frankreich würden unter brütender Hitze leiden, an die 45 Grad waren in den kommenden Tagen möglich. Damals konnte man sich noch mit Sonnencreme vor UV-Strahlung schützen.

Die Welt befand sich im Umbruch. Die Entscheidung über die Zerstörung der Erde oder deren Schutz fiel den Menschen schwer. Journalistinnen und Wissenschafter informierten über die Erderhitzung, Politik und Wirtschaft waren verantwortungsscheu. Sie alle wollten die Erde retten. Doch es war keine Priorität. Und heute gibt es keine Gletscher mehr.

Wie glauben Sie geht die Geschichte unserer Zeit weiter? Erzählen Sie es mir gerne unter [email protected]!

Ein sorgloses Wochenende wünscht

Elena Crisan