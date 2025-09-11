Rot für Kopftuchverbot: Wie die SPÖ ihre Wurzeln wieder entdeckte

Wer die ersten Wiener Gemeindebauten aus den 1920er Jahren genauer betrachtet, kann darauf Statuen nackter Männer und Frauen im griechischen Stil entdecken. Die barbusigen Frauen sind in Stein gemeißelte Symbole für die starke, stolze Arbeiterin und Mutter im roten Wien, die sich gegen das konservative Frauenbild des Bürgertums und der Kirche richtete. Wie passt dieses Idealbild (in der Realität konnten Arbeiter ganz schön konservativ und patriarchisch sein, wie Bürgermeister Michael Ludwig erinnert) mit dem Frauenbild streng konservativer Muslime zusammen, das auf Geschlechtertrennung und Verhüllung gepolt ist? In einer Zeit, in der immer mehr Gemeindebaubewohner Muslime sind?

Vor dieser Grundsatzfrage drückte sich die SPÖ lange, weil sie den ebenfalls historischen Kampf gegen den Faschismus höher gewichtete. Und dazu zählte: Muslime gegen alle Angriffe von Rechtspopulisten zu verteidigen. Die eigenen historischen Werte von Gleichberechtigung, Emanzipation und Anti-Klerikalismus ganz offen und laut auch in die Wohnzimmer konservativer Muslime zu tragen, hatte keine Priorität. Das passierte eher nur im Versteckten. Dafür gab die heutige Finanzstadträtin Barbara Novak in einem Interview 2018 ein Beispiel. Als Bezirksrätin in Döbling klärte sie muslimische Mütter in der Gemeindebau-Sprechstunde darüber auf, dass ihre Töchter ohne Kopftuch mehr Chancen hätten am Arbeitsmarkt.