Warum parlamentarische Untersuchungsausschüsse nichts mehr taugen

Am 21. Mai brachte die FPÖ im Nationalrat das Verlangen auf Einsetzung eines „ÖVP-Machtmissbrauchs-Untersuchungsausschusses“ ein. Untersuchungsgegenstand sollten einerseits die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Tod von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek sein, zum anderen die Corona-Politik der türkis-grünen Bundesregierung.

Doch was hat der Tod des Sektionschefs mit den türkis-grünen Pandemie-Maßnahmen zu tun? Von einem „Wirr-Warr-Ausschuss“ sprach die ÖVP, von „Kraut und Rüben“ die SPÖ. Im Juli lehnten ÖVP, SPÖ und Neos im Geschäftsordnungsausschuss den U-Ausschuss-Antrag der freiheitlichen Abgeordneten ab. Diese wandten sich an den Verfassungsgerichtshof, um den Beschluss des Geschäftsordnungsausschusses anzufechten.

Nun hat das Höchstgericht entschieden – und zwar gegen die FPÖ. Die Anfechtung wird als „unbegründet“ abgewiesen. Die Beweisthemen der FPÖ würden „in keinem inhaltlichen Zusammenhang zueinander“ stehen, die freiheitlichen Abgeordneten „die verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen Untersuchungsgegenstand verkennen“. Laut Artikel 53 der Bundesverfassung kann nur ein „bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes“ Untersuchungsgegenstand sein.

Papa Schlumpf

Das Verlangen der FPÖ auf den U-Ausschuss ist ein rein parteipolitisches Manöver, um sich an der ÖVP für die im Februar gescheiterten Regierungsverhandlungen zu rächen. Denn das Wirken der Volkspartei wurde bereits in einem so genannten „ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss“ von 2021 bis 2023 durchleuchtet.

Dass auch die ÖVP den Missbrauch dieses wichtigen Kontrollmittels beherrscht, bewies sie 2023 mit der Einsetzung des „rot-blauen Machtmissbrauch-Untersuchungsausschusses“, der bei manchen Beobachtern unter „Papa-Schlumpf-Ausschuss“ firmierte und ebenso ein „Kraut und Rüben“-Ausschuss war wie der gescheiterte freiheitliche.

Der Untersuchungsausschuss ist als parlamentarisches Mittel unbrauchbar geworden. Statt Kontrolle und Aufklärung bringt er Parteienzank und Propagandaschlachten. Die Fraktionen überziehen einander mit strafrechtlichen Klagen wegen falscher Zeugenaussagen vor dem U-Ausschuss, statt sich im Plenum politisch auseinander zu setzen.