Von Fragen bis Klagen: Wie Journalisten an Infos gelangen

Allen, die sich Journalismus als unfassbar spannenden Job vorstellen, gewähre ich gerne einen Einblick in meine Mails. Über die Jahre habe ich auf meine Fragen viele schöne Rückmeldungen bekommen.

Wessen Datenschutz bei einer statistischen Frage berührt sein könnte, blieb offen.

Vielleicht haben Sie jetzt eine Vorstellung von der Freude, die Journalisten verspüren, wenn sie, oft über Umwege, zu belastbaren Fakten kommen.

Informationsbeschaffung für Fortgeschrittene

Ein anderer Presssprecher sollte sich irren, als er mir auf meine Anfrage hin telefonisch durchgab: „Herr Winter, Sie werden diese Infos von mir nicht bekommen.“

Es ging um den rechtsextremen Verbreiter von Verschwörungsmythen, Stefan Magnet, der ein reichweitenstarkes Online-Medium („AUF1“) betreibt und nebenher eine Werbeagentur hat. Ich hatte die These, dass diese einschlägige Agentur von der oberösterreichischen Landesregierung, vom blauen Teil natürlich, Aufträge bekommt.

Das Land hätte den Braten gerochen, hätte ich direkt nach dieser Agentur gefragt. Also wandte ich eine kleine List an: Ich stellte mich dumm und fragte offiziell nach sämtlichen Werbeagenturen, die vom Land in den vergangenen Jahren beauftragt wurden. Wie ich es vermutet hatte, fand sich die Agentur Magnets auf der Liste. Das Land weigerte sich aber über Monate, mir zu sagen, wie viel Geld geflossen ist und welcher Landesrat den rechtsextremen Werber konkret beauftragt hatte.