Walter Rosenkranz´ Jahrestag: Der Präsident in seinem Labyrinth

Vor einem Jahr, am 24. Oktober 2024, wurde Walter Rosenkranz als erster FPÖ-Politiker zum Nationalratspräsidenten gewählt. Der stärksten Fraktion steht das höchste Amt im Hohen Haus den Usancen entsprechend zu. Rosenkranz erhielt 100 von 183 möglichen Stimmen. Es hätte der parlamentarischen Tradition, nicht aber der Demokratie widersprochen, hätten ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne eine Mehrheit für einen Kandidaten einer anderen Fraktion organisiert. Warum auch sollte mit der FPÖ eine Partei von einer ungeschriebenen Regel des Parlamentarismus profitieren, die unter ihrem Obmann Herbert Kickl mit vielen ungeschriebenen und geschriebenen Regeln der Zweiten Republik brechen und eine Dritte installieren will? Der 24. Oktober 2024 wäre also ein guter Tag gewesen, den Systemwechsel, den Kickl so gern propagiert, mal an der FPÖ auszuprobieren. Wer radikale Änderungen will, sollte nicht wehleidig sein, wenn sie einen selbst treffen.

Dennoch war es klug, dass sich in den anderen Parteien ausreichend Abgeordnete fanden, die Rosenkranz hausbrauchgemäß zum Nationalratspräsidenten wählten. Verfassungstreue Parteien sollten parlamentarische Regeln nicht vor Republikstürmern brechen. Zudem wäre Rosenkranz sofort von Herbert Kickl zum Opfer hochstilisiert worden. Und: Mag die FPÖ auch keinen rechtlichen Anspruch auf das Amt haben – FPÖ-Wähler hätten sich als Bürger zweiter Klasse fühlen müssen, wenn just zu dem Zeitpunkt, da sie in der Mehrheit sind, die Spielregeln geändert werden. Man kann ein scharfer Gegner der FPÖ sein, aber trotzdem deren Wähler respektieren.

Alter Herr

Versuchen wir an dieser Stelle, der Person Walter Rosenkranz gerecht zu werden. Sein erstes großes Interview gab Rosenkranz dem rechtsextremen Sender AUF1. Dass er kurz nach Amtsantritt den ungarischen Premier Viktor Orbán ins Parlament zu einem Meinungsaustausch mit der FPÖ einlud, erzeugte schon zu Beginn Zweifel an der Unabhängigkeit des Nationalratspräsidenten von seiner Partei. Sie sind bis heute nicht ausgeräumt.

Jeder Nationalratspräsident ist automatisch Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Rosenkranz ist Alter Herr einer deutschnationalen Burschenschaft („Libertas“). Dies disqualifizierte ihn für die Vorsitzfunktion aus Sicht anderer Kuratoriumsmitglieder, vor allem von Vertretern der Israelitischen Kultusgemeinde. Immerhin: Am Ende zog sich Rosenkranz vom Vorsitz zurück, allerdings eher bockig als einsichtig. Es ist bei Nachsicht aller Taxen das Elend mit korporierten FPÖ-Politikern: Sie wollen oder können nicht einsehen, dass ihre gelebte deutschnationale Gesinnung inkompatibel mit einem politischen Höchstamt ist. Ein Nationalratspräsident gelobt Treue gegenüber der Republik Österreich, jener gegenüber seiner Burschenschaft sollte er abschwören.

Renitenz zeigte Rosenkranz auch im Umgang mit einem lang verhüllten Wandbild des NS-Künstlers Rudolf Eisenmenger in seinem Büro, das er freilegen ließ und vor dem er gern für Fotos posiert. Es ist eine dieser Provokationen, die sich der Nationalratspräsident nicht verkneifen kann. Auf Kritik antwortet er mit schulmeisterlichen Erklärungen, das Bild sei erst 1951 entstanden und Eisenmenger zu diesem Zeitpunkt schon entnazifiziert gewesen. Er sei kein Provokateur, sagte Rosenkranz einmal zu profil: „Ich versuche nicht zu provozieren, aber ich möchte mich auch nicht verstecken müssen oder mich vor allem zu Tode fürchten.“