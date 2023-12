Warum Shaked Haran und ihre Familie profil-„Menschen des Jahres“ wurden

Vielleicht – hoffentlich! – haben Sie sich bereits die aktuelle profil-Ausgabe besorgt! Dann wissen Sie, wer in diesem Jahr zum profil-„Mensch des Jahres“ gekürt wurde. Falls nicht: Es ist eine Familie, und zwar die rund um Shaked Haran, eine 34 Jahre alte israelische Anwältin. Drei ihrer Angehörigen wurden bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober dieses Jahres getötet, sieben weitere verschleppt. Sechs der Entführten wurden im Rahmen des Austauschs von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge freigelassen. Es ist ein schweres Schicksal, das diese Familie zu tragen hat. Meine Kollegin Franziska Tschinderle hat über Wochen mit Mitgliedern dieser Familie Kontakt gehalten und erzählt deren Geschichte in dieser Cover-Story.