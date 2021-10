Das große Korruptions-Familienquiz, Teil 2

Was ist ein Amtsträger? Worum ging es in der Inseratenaffäre Faymann? Und was geschah mit der FPÖ-Parteikasse 1998? Alles, was Sie über Korruption wissen sollten – aus den 82 Fragen der aktuellen profil-Titelgeschichte. Testen Sie Ihr (Ge-)Wissen!

von Gernot Bauer, Michael Nikbakhsh, Robert Treichler