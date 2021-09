Deutschland-Wahl: Fiebern Sie mit!

Noch viermal schlafen gehen, dann ist Wahlsonntag! Welche der drei Wahlen – Gemeinderatswahl in Graz, Landtagswahl in Oberösterreich, Bundestagswahl in Deutschland – Sie am meisten interessiert, hängt mutmaßlich von Ihrem Wohnort und ähnlichen Umständen ab, aber als gebürtiger Grazer, der gern in Oberösterreich urlaubt und in profil das Auslands-Ressort leitet, bekenne ich: Es ist die Wahl in Deutschland, die mich dem Tag entgegenfiebern lässt. Aber was macht eigentlich die Redaktion eines am Sonntag erscheinenden Nachrichtenmagazins – außer fiebern?

Werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, und wir entdecken zwei Denkschulen: Die eine besagt, dass in den Heften vor der Wahl ausreichend Informationen und Einschätzungen in profil waren und die Ausgabe am Tag der Wahl nur noch wenig beitragen kann, weil ohnehin alle gebannt auf das Endergebnis warten. Das hat etwas für sich, schließlich brachte profil zum Thema Oberösterreich diese, diese und diese Story, über Graz wurde hier und über Deutschland hier und hier berichtet.