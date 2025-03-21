FPÖ, Viyanalı Türklerin Oylarını Kazanmak İçin Tüm Yöntemleri Kullanıyor

Yıllardır Müslümanlara ve Türk derneklerine karşı sert bir tutum sergileyen FPÖ, şimdi Türk kökenli Viyanalılar için yeni bir siyasi yuva olarak kendini tanıtıyor. Uzun yıllar boyunca Viyana’daki Türk kökenli seçmenlerin çoğunluğu, sosyal demokrat partisi SPÖ’ye oy veriyordu. Ancak artık FPÖ de bu alana yönelmiş durumda. Partinin temsilcileri, Ramazan ayında iftar davetlerine katılmak için Türk cami derneklerinde görünmeye başladı. Ayrıca FPÖ, şimdiye kadar tanınmayan bir altın tüccarı olan Türk kökenli Memo Özay’ı aday gösterdi. Bazıları, FPÖ’nün Türkleri “yeni Sırplar” haline getirme çabasında olduğunu düşünüyor. Zira FPÖ, geçmişte Sırplarla düşmanken, şimdi onlarla siyasi bir dostluk kurmuş durumda.

Viyana FPÖ Grup Başkanı Maximilian Krauss, yaşlı bir adama sosis ve ekmek dolu bir tabak uzatıyor. Yanında, mavi partili Leo Lugner, elinde bira şişesiyle duruyor. İkisi de sosyal medya paylaşımı için gülümsüyor. Ancak bu durumu tuhaf yapan, o paylaşım değil; daha çok, metnin Türkçe yazılmış olması. Resminin altında, “FPÖ’yü destekleyen Viyanalı Türklerin sayısı her geçen gün artıyor” ve “Aslında bu sizi hiç şaşırtmamalı!” yazılı.

Viyana FPÖ Grup Başkanı Maximilian Krauss, yaşlı bir adama sosis ve ekmek dolu bir tabak uzatıyor. Yanında, mavi partili Leo Lugner, elinde bira şişesiyle duruyor. İkisi de sosyal medya paylaşımı için gülümsüyor. Ancak bu durumu tuhaf yapan, o paylaşım değil; daha çok, metnin Türkçe yazılmış olması. Resminin altında, “FPÖ’yü destekleyen Viyanalı Türklerin sayısı her geçen gün artıyor” ve “Aslında bu sizi hiç şaşırtmamalı!” yazılı.

Göçmen Kökenliler Önemli Bir Seçmen Kitlesi Oldu

Avusturya vatandaşlığını almış göçmenlerin sayısı, artık kritik bir seviyeye ulaştı. Statistik Austria’ya göre, yarım milyon Avusturyalı yurtdışında doğdu. Viyana’da ise bu sayı yaklaşık 200.000, yani Viyana’nın üçüncü büyük ilçesi Floridsdorf’tan daha fazla. Yaklaşık 30.000’i Türkiye doğumlu ve bu da onları Avusturya’da en büyük yeni vatandaş grubu yapıyor. Viyana’daki Sırp kökenliler sayıca daha fazla olsalar da, Türk kökenliler kadar vatandaşlığa kabul edilmediler.

Göç uzmanı Kenan Güngör’e göre, Türk kökenliler diğer göçmen gruplarına göre daha organize. Türkiye’den gelen solcular, dernekler aracılığıyla faaliyet yürütürken camiler, de misafir işçilerin ibadetleri için zorunluluk haline geldi. Zamanla bu dernekler, Avusturya siyasetinde etkili birer faktör haline geldi. SPÖ, bugüne kadar Türk kökenli seçmenlere ulaşmada en başarılı parti olmuştu.

Türk Seçmenlerin Oyları İçin Savaş

2020 Viyana seçimlerinde, SPÖ’nün Türk kökenli adayı Aslıhan Bozatemur, listede 30. sırada olmasına rağmen 3571 tercihli oy alarak büyük bir başarı elde etti. Belediye Başkanı Michael Ludwig, Bozatemur’un Türk toplumuyla SPÖ arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirtiyor. Ancak Bozatemur’un başarısında, Türk hükümetine yakınlığıyla bilinen UID’nin desteği de etkili oldu.

SÖZ Partisi Başkanı Hakan Gördu, Bozatemur’u Avusturya’daki Türkçe medyasının ekonomik zayıflığını kullanarak, onları SPÖ lehine yönlendirmekle suçladı. Gördu’nun iddiasına göre, Bozatemur, Türkçe medya kuruluşlarını sadece SPÖ’yü ve SPÖ’ye yakın kurumları haber yapmaya zorladı. Bu suçlamalar nedeniyle Bozatemur, Gördu’ya hakaret ve iftira davası açtı.