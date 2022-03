Friedensbewegung: Der Feind stand im Westen

Wer nicht mit dieser Stoßrichtung einverstanden war, bekam bei Kundgebungen einfach kein Rederecht. So durfte im Oktober 1983 der damalige Obmann der Jungen ÖVP, Othmar Karas, nicht auftreten. Dafür sprach ein Mitglied des Zentralkomitees der KPÖ.



Am schärfsten wurde die Friedensbewegung damals von "profil"-Chefredakteur Peter Michael Lingens wegen ihrer Naivität angegriffen. Die österreichische Friedensbewegung vergrößere die Kriegsgefahr in Europa, argumentierte Lingens. Sie sei ideologisch verblendet. Lingens galt in diesen Kreisen deshalb als verkappter CIA-Agent, und die Autorin muss gestehen, Lingens in einer Hörsaaldiskussion so etwas Ähnliches an den Kopf geworfen zu haben.



Die Jugendorganisationen der SPÖ hatten anfangs das Problem, dass sie laut Parteitagsbeschluss mit Kommunisten keine gemeinsame Sache hätten machen dürfen. Doch je erfolgreicher und mächtiger Friedensmärsche und Kundgebungen wurden, desto seltener pochte man auf diese Vorschrift.