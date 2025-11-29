Christian Hafenecker sitzt auf einer Couch vor einem Bücherregal
© Alexandra Unger

FPÖ-Generalsekretär und -Mediensprecher Christian Hafenecker

FPÖ

FPÖ-Generalsekretär Hafenecker: Privates Drohnenunternehmen

Christian Hafenecker, Generalsekretär und Mediensprecher der FPÖ, möchte die mediale Schlagkraft der Partei erhöhen – und treibt parallel eigene Projekte voran. Eines davon: ein Vorhaben rund um Drohnen.
Hannah Leitner
29.11.25

Schriftgröße

Der Kalender von Christian Hafenecker dürfte bis zum Rand gefüllt sein: Am Montag übt er Oppositionskritik an der „Verliererampel“, am Dienstag steht er gemeinsam mit Peter Westenthaler vor der Presse, später am Abend referiert er im ORF-„Report“ über „Systemmedien“ und lässt es sich nicht nehmen, eine Lanze für „alternative“ Medien zu brechen. Fast täglich veröffentlicht der FPÖ-Generalsekretär und -Mediensprecher neue Videos auf seinem YouTube-Kanal – mit Titeln wie „Chaos im ORF“, „Gewesslers Ökomarxismus“ oder „Fauler Kanzler“. Hafenecker steht offensichtlich gern im Rampenlicht. Doch abseits davon zieht er still und heimlich neue Projekte auf – in zwei unscheinbaren Gemeinden in Niederösterreich.

(profil.at, hannahl)  |  Stand:
Hannah Leitner

ist seit September 2025 Trainee bei profil. Moderiert ehrenamtlich bei Politiktrafik.

