Gerald Fleischmann: „Alle Politiker sitzen irgendwann im Bunker“

Fleischmann

Das war ein berechtigter Ansatz – im Nachhinein aber vielleicht SNU.

Ist Kurz daran gescheitert, dass er zu viel SNU gebracht hat, aber zu wenig Substanz?

Auf keinen Fall. Die einen glauben, dass er aufgehalten wurde, bevor er etwas Schlechtes tun konnte. Die anderen, bevor er das Land zum Besseren reformieren konnte. Selbstverständlich bin ich Anhänger der zweiten Sichtweise.

Sie schreiben, Fans sehen seinen Abgang als „nicht demokratisch legitimierten Sturz durch eine vereinigte linke Schmutzkübel-Armada“. Wer gehört zu dieser Armada? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Grünen?

Das kann ich nicht beantworten.

Sie schreiben es, aber wissen nicht, wer dazugehört?

Ich schreibe auch, dass er für viele wie Mordor aus „Herr der Ringe“ war, für die anderen der Nibelungenheld Siegfried, dem das Lindenblatt in Form des Telefons, aus dem die Chats stammen, auf die Schulter fiel. Ich glaube Letzteres.

Derzeit ist die Regierung trotz milliardenteurer Hilfspakete nicht beliebt. Ist die Politik zu schlecht oder die PR?

Karl Nehammer hat sein erstes Jahr nur Krisen managen müssen. Er wurde angelobt im Lockdown, in den ersten 100 Tagen gab es Krieg, dann Wirtschaftskrisen und Rekordinflation und einen drohenden Gasmangel. Er hat sein Momentum noch vor sich. Ganz allgemein liegen Politiker zwar an letzter Stelle im Vertrauensindex – aber an vorletzter Stelle die Medien. Es ist okay, wenn der Vorletzte dem Letzten ständig ausrichtet, was er besser machen kann. Aber das ganze polit-mediale System hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Deswegen ist das Buch der Versuch, zu erklären, warum Journalisten und Politiker so agieren, wie sie es tun. Vielleicht sieht man dann vieles in anderem Licht.

Ist es nicht riskant, aus dem Nähkästchen zu plaudern?

Ich hoffe, dass es mit manchen Missverständnissen aufräumt.

Sie beschreiben die Nicht-Entschuldigung-Entschuldigung: Wenn Politikerinnen und Politiker nur allgemein von Fehlern sprechen oder es so klingt, dass diejenigen schuld sind, die eine Aussage irritiert.

