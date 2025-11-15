Die Redaktion empfiehlt Morgenpost Juwelen-Affäre: „Die darbende Habsburgerfamilie“ Der aufgetauchte Juwelenschatz der Habsburger weist einige Ungereimtheiten auf. Denn der Begriff Privateigentum wird juristisch noch genau zu untersuchen sein. Von Angelika Hager Gesellschaft Luziwuzi, der exzentrische Habsburger: Schillerndes Leben, tragisches Ende Das exzentrische Leben von Kaiser Franz Josephs jüngstem Bruder Ludwig Victor „Luziwuzi“ wird zum Bühnenereignis im Wiener Rabenhoftheater. Den so schillernden wie tragischen Erzherzog spielt Tom Neuwirth aka Conchita Wurst. Premiere ist am 15. Februar. Von Angelika Hager Habsburger Maria Theresia: Die dunklen Seiten der Monarchin Depressionen, Deportationen, harter Antisemitismus und raffinierte PR-Inszenierungen: Die abgründigen Seiten der Maria Theresia, die das Ronacher-Musical ausblendet. Von Angelika Hager