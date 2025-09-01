Kuratorium für Verkehrssicherheit: E-Scooter auf 20km/h drosseln

2018 kamen die ersten E-Scooter-Anbieter nach Österreich. Heute gehören die elektrischen Roller zum Stadtbild – viele sind aber genervt. Was ist Ihr Resümee?

Klaus Robatsch

Bis Juni 2019 durften E-Scooter offiziell noch auf Gehsteigen fahren. Danach wurden sie rechtlich den Fahrrädern gleichgestellt. Seither gilt eigentlich die Benutzungspflicht von Radwegen oder Radfahrstreifen, wenn vorhanden, ansonsten die Fahrbahn – aber keinesfalls der Gehsteig. Das war damals eine sehr sinnvolle Maßnahme.

Damit sollten E-Roller eigentlich nur auf Radwegen fahren dürfen.

Robatsch

Diese Entscheidung war richtig, wurde aber nicht zu Ende gedacht. Denn rechtlich sind E-Scooter zwar Fahrrädern gleichgestellt, technisch jedoch nicht. Bei Fahrrädern sind etwa zwei Bremsen, eine Glocke und ein Licht vorgeschrieben – für E-Scooter gilt das österreichweit noch nicht.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will Elektromopeds von den Radwegen verbannen. Ist die Straßenverkehrsordnung bei der E-Mobilität nicht mehr zeitgemäß?

Robatsch

Genau das ist das Problem: Die Begriffe wie E-Bike, E-Moped, E-Scooter oder Pedelec werden oft durcheinander verwendet, es gibt keine klaren Definitionen. Der Ausdruck E-Moped wird derzeit für E-Bikes bis 25 km/h verwendet – dazu zählen auch E-Scooter. Genau genommen sind das alles E-Bikes und nicht Pedelecs (Fachbegriff für E-Bike mit Tretunterstützung, Anm).

Braucht es also neue Kategorien?

Robatsch

Ja. Unser Vorschlag ist, dass Pedelecs, bei denen man selbst treten muss, wie bisher auf 25 km/h und bis 250 Watt beschränkt bleiben. Zusätzlich braucht es eine eigene Gruppe für E-Bikes ohne Tretunterstützung – dazu gehören auch E-Scooter und die sogenannten E-Mopeds. Für diese Fahrzeuge empfehlen wir eine Bauartgeschwindigkeit von 20 km/h. Damit könnten sie auch weiterhin Radwege nutzen. Denn was wäre die Alternative – dass sie dann auf die Fahrbahn ausweichen müssen?

Abgesehen von den Problemen, hat der E-Scooter auch Vorteile?

Robatsch

Ja, er erweitert die Mobilität. Man ist schneller am Ziel, es ist eine praktische Unterstützung – grundsätzlich also positiv. Aber es muss sicherer werden, und dafür braucht es bessere Rahmenbedingungen. Die wichtigsten Maßnahmen sind qualitativ und quantitativ hochwertigere Radinfrastruktur.

Also noch mehr Radwege?

Robatsch

Vor allem ausreichend breite Radwege. Schon für klassische Radfahrende sind sie oft zu schmal – mit E-Scootern, E-Mopeds und Lastenrädern wird es noch enger. Zudem besteht der Großteil des Radwegenetzes im Ortsgebiet aus Mischverkehrsflächen, wo Tempo 30 oder weniger gilt. Wichtig ist, dass diese Geschwindigkeitslimits dann auch tatsächlich eingehalten werden.

Die Unfallzahlen und auch die Verkehrstoten mit E-Scootern steigen. Sollte gesetzlich nachgeschärft werden?

Robatsch

Unbedingt. 2024 gab es 7.500 verunglückte E-Scooter-Fahrende, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. 2019 waren es erst 1.200 – das ist eine Versechsfachung in sechs Jahren. Das ist ein Wahnsinn. Wir brauchen daher mehrere Maßnahmen: bessere Infrastruktur, eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 auf 20 km/h und technische Vorgaben wie zweite Bremse, Glockenhupe und eine verpflichtende Ausstattung mit Blinkern.

Worauf sollten die E-Scooter-Fahrenden selbst achten?

Robatsch

Natürlich muss auch an die E-Scooter-Fahrenden appelliert werden, die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten einzuhalten. Nur so können andere Verkehrsteilnehmende – besonders im Kreuzungsbereich – rechtzeitig wahrgenommen werden. Dafür braucht es mehr Bewusstsein: Ein E-Scooter ist wegen seiner kleineren Reifen auf Straßenbahnschienen, bei Regen oder auf nasser Fahrbahn viel schwieriger zu fahren. Deshalb muss man dementsprechend angepasst fahren.