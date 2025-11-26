Die Ausgangslage der SPÖ lässt sich nur als Lose-lose-Situation beschreiben. Startet die Partei einen digitalen Videokanal, setzt sie sich damit der Häme aus, der FPÖ hinterherzuhecheln, und das noch dazu aus aussichtsloser Position; lässt sie es bleiben, wird ihr der Vorwurf gemacht, die sozialen Medien fahrlässig den Rechten zu überlassen.

Es gibt viele gute Gründe, weshalb man einen YouTube-Kanal startet, aber dieser ist neu: „Als Sozialdemokratie ist es unsere Pflicht, die Menschen dort abzuholen, wo sie zu Hause sind“, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, als er im Oktober SPÖ eins ankündigte. Pflichtbewusstsein also. Das klingt nicht nach der fröhlichsten aller Motivationen, aber jedenfalls besser als der vielleicht ehrlichere Begriff „Verzweiflung“. Die einstige Großpartei, die in Umfragen derzeit so schwach ist wie noch nie in ihrer langen Geschichte, hätte am liebsten das, was die FPÖ seit Langem hat: einen TV-Sender im Netz mit 241.000 Abonnenten und – nach eigenen Angaben – 83 Millionen Aufrufen in den vergangenen drei Jahren. Kann das klappen? „Schaltet ein“, sagt Seltenheim.

Signation! Wuchtige Lettern in Weiß und Rot auf grünem Fond schweben vorbei: SPÖ eins. Das Programm ist deutlich schmäler. Seit bald einem Monat ist SPÖ eins bereits auf Sendung, abrufbar sind auf YouTube (abgesehen von den Ankündigungen) bloß fünf Videos, dazu noch acht Kurzversionen („Shorts“) desselben Materials. Das SPÖ-Binge-Watching der vergangenen drei Wochen lässt sich in 38 Minuten erledigen. Dazu kommt noch ein Livestream des einmal im Jahr stattfindenden SPÖ-Themenrates (4:22:18) für Anhänger ungeschnittener Rede-Stafetten. Drüben auf FPÖ-TV gingen im selben Zeitraum 39 Videos raus, dazu 27 Shorts und sieben Livestreams. Der Unterschied im Programmschema ist rasch erklärt: Während die FPÖ „täglich Beiträge zu aktuell politisch brisanten Themen“ liefert, gibt man sich bei SPÖ eins mit einem „Wochenrückblick“ als Flaggschiff-Sendung zufrieden. „Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Anna, und das ist der Wochenrückblick“, sagt Anna Ernst, SPÖ-eins-Moderatorin. Der neue Parteisender will sympathisch rüberkommen, das Publikum wird geduzt, Anna trägt Jeans und Pulli. Ein Wochenrückblick mutet im digitalen Hochgeschwindigkeitsbetrieb an wie ein Format aus der Ära, als politische Kommunikation ihren Höhepunkt in ORF-Belangsendungen fand. SPÖ eins will „sozialdemokratisch einordnen“ und „aufklären“, sagt Anna, und wer eingeschaltet hat, versteht die Botschaft: Bloß nicht hetzen und scharfmachen wie der andere, böse Kanal von Du-weißt-schon-wem. Damit manövriert sich SPÖ eins nach sechs Sekunden Sendezeit bereits in die nächste Lose-lose-Situation. Entweder die Redaktion entsagt der Versuchung, ihr Publikum mit aggressiver Kommunikation und scharfen Attacken auf politische Gegner aufzuwühlen, und riskiert damit, ähnlich einer Schulfunksendung wissenshaltige Fadesse zu verströmen. Oder sie macht sich den an- und untergriffigen Sound der FPÖ zu eigen und kann dann ihren moralisch durchgestreckten Zeigefinger in den Fleischwolf stecken. Die bisherigen Sendungen zeigen, dass die SPÖ ihre Angst vor Fadesse ziemlich gut im Griff hat. Die wütendsten Angriffe im Wochenrückblick klingen etwa so: „Bei den anderen sparen, nur nicht bei sich selbst – das ist das Motto der FPÖ.“ Oder: Rabattaktionen der Supermärkte seien „gemeine Tricks aus der Verhaltenspsychologie, die hier angewendet werden. Mit einem Ziel: den Menschen in Österreich heimlich das Geld aus der Tasche zu ziehen.“ Zum Vergleich der Umgangston auf FPÖ TV: „Diese ÖVP-Dame ist völlig daneben!“, „Die Verlierer-Ampel kann es nicht!“, „Die Medien manipulieren, sie betrügen, sie lügen!“ oder „Die ÖVP spürt sich nicht mehr!“

Ein Problem der SPÖ ist der quälende Mangel an herzeigbaren Feinden. Die Regierungspartner ÖVP und Neos fallen schon aus Gründen der Koalitionsdisziplin aus, die Grünen würden durch übermäßige Aufmerksamkeit eher aufgewertet, und dauernd die FPÖ zu piesacken, wirkt rasch obsessiv. Bereits in Folge drei des Wochenrückblicks muss der Thinktank Agenda Austria als Aufreger herhalten, der kaum als Wutobjekt für die Massen taugt. Also werden im Wochenrückblick eher allgemein die hohen Mieten und Lebensmittelpreise beklagt, und Sätze wie „Am Ende zahlen die Kleinen drauf, und die Großen häufen ihr Vermögen weiter an“ lassen das Publikum im Unklaren, gegen wen es seinen allfälligen Zorn konkret richten sollte. Ein SPÖ-eins-Zuseher meint in der Kommentarspalte auf YouTube: „Der Ton könnt a bissl schärfer werden, die Zeit für political correctness ist vorbei.“ Für dieses Posting bekommt er kein Like von SPÖ eins. Die FPÖ tut sich leicht Bei der Suche nach Zielscheiben tut sich die FPÖ vergleichsweise leicht. Eine unvollständige Liste der auf FPÖ TV bevorzugt Geprügelten beinhaltet: alle anderen Parteien, die EU, die Medien (insbesondere die öffentlich-rechtlichen), die Woken, die Linken, die Asylwerber, die NGOs, die WKO und alle Eliten mit Ausnahme der eigenen. Die anderen mögen es Hetze nennen, die FPÖ nennt es Content, und ihr Publikum weiß Brutalität im Ton ebenso zu schätzen wie Radikalität in der Sache.

Die Kurve der Zuseherzahlen des SPÖ-eins-Wochenrückblicks zeigt jetzt schon nach unten.

