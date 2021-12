Sagt Ihnen der Name „Carl Nehammer“ etwas?

Carl Nehammer war stets ein loyaler Diener. Sein junger Chef, Kronprinz Rudolf, hielt das Herrschaftssystem der Altvorderen für überholt. Er wusste, seine Zeit würde kommen, konnte sie aber trotzdem kaum erwarten. Am Ende ging er als tragische Figur in die Geschichte ein. Sein Kammerdiener, Carl Nehammer, findet darin gar keine Erwähnung. Am 30. Jänner 1889, als Kronprinz Rudolf auf Schloss Mayerling erst Baroness Mary Vetsera und dann sich selbst erschoss, war er nicht anwesend.

Im Redoutensaaltrakt der Wiener Hofburg, wo vielleicht Kronprinz Rudolf als kleiner Bub herumtollte, erkundigte sich Ihr Morgenpostler vergangenen Donnerstag bei Karl Nehammer, ob er mit Carl Nehammer, dem Kammerdiener, verwandt sei. Treffer! Es handelt sich um einen direkten Vorfahren. Aus Nehammer, dem Kammerdiener, wurde Nehammer, der Bundeskanzler. So muss Republik! Junge Habsburger sind heute keine Kronprinzen mehr, sondern Autorennfahrer, wenn auch nicht die Allerschnellsten. Gelegentlich darf der Ex-Adel – mit Ausnahme derer von Gudenus – noch politisch mitreden. Graf Schallenberg war sogar, wenn auch nur kurz und eher unwillig, Bundeskanzler.

Platzsuche im Parlament

Vergangenen Donnerstag stellte Karl Nehammer sein frisch angelobtes Team dem Nationalrat vor. Die neuen Minister wirkten etwas unsicher und suchten auf der langen Regierungsbank ihre Plätze wie Gäste zu Beginn einer Hochzeitsfeier. Nur der neue Innenminister aus Niederösterreich, Gerhard Karner, fühlte sich gleich wie ein Fisch in der Traisen. Im Gegensatz zu Engelbert Dollfuß schätzt Karner das Parlament. Schließlich wimmelt es dort vor niederösterreichischen ÖVP-Abgeordneten. Was die Oscar-Verleihung, ein Laufhaus und Carabinieri mit dem Nationalrat zu tun haben, erfahren Sie in der dritten Folge der neuen profil-online-Kolumne „Bauer sucht Politik“, aus der sich Ihr Morgenpostler hier schon üppig bedient hat. In der zweiten Folge können Sie nachlesen, wie die Geburt eines Kindes im Advent die türkise Welt veränderte und warum der Wiener SPÖ-Politiker Peter Hanke der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftsstadtrat ist.