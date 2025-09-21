Spitzendiplomat warnt: „Taliban dürfen Wien nicht haben“

Vor einer Woche besuchten Vertreter des radikal-islamistischen Taliban-Regimes das Innenministerium. Sie prüften die Identität von 30 Männern, die für die Abschiebung nach Kabul vorgesehen sind. Sowohl Innenministerium als auch Außenministerium betonen, dass die Kontakte keine Anerkennung der de-facto-Regierung in Kabul darstellen würden. Es handle sich um Gespräche auf Beamten-Ebene, um Abschiebungen zu ermöglichen.

„Auch wenn die rein technische Ebene der Gespräche betont wird, handelt es sich um eine Art indirekte Anerkennung. Weil alle Welt sieht, dass die Taliban nicht mehr isoliert sind“, sagt Wolfgang Petritsch dazu. Der Spitzendiplomat, dessen Karriere als Sekretär des SPÖ-Bundeskanzlers Bruno Kreisky begann, war zeit seines Lebens auch in der Friedensvermittlung tätig – vom Kosovo bis nach Bosnien-Herzegowina.

2022 startete er mit Mitstreitern den „Wiener Prozess“ für ein demokratisches Afghanistan. Mehrfach trafen Exil-Afghanen, Oppositionelle, Vertreter von Minderheiten und Frauenaktivistinnen zusammen – zuletzt im Februar. Wien ist auch deswegen ein besonderer Ort für Exil-Afghanen, weil hier die weltweit letzte weibliche Botschafterin aus Afghanistan sitzt. Manizha Bakhtari wurde von den Taliban zwar abgesetzt, führte ihr Amt aber weiter.