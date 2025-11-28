Ein Mann steht vor einer Tür, es ist der SPÖ-Chef Babler
© Wolfgang Paterno

Andreas Babler

Sozialdemokratie im Umfragetief

Babler in der Krise: Jetzt spricht der SPÖ-Chef

Schlechte Umfragen, Ablösegerüchte und ein Boulevard, der gegen ihn kampagnisiert. SPÖ-Chef Andreas Babler versucht im profil-Interview den Befreiungsschlag und erzählt von seinem jüngsten Telefonat mit Christian Kern.
Von Gernot Bauer und Clemens Neuhold
28.11.25

Drucken

Schriftgröße

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Gernot Bauer

Gernot Bauer

ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Mehr von Gernot Bauer
Clemens Neuhold

Clemens Neuhold

ist seit 2015 Allrounder in der profil-Innenpolitik. Davor „Wiener Zeitung“, Migrantenmagazin biber, Kurier-Wirtschaft. Leidenschaftliches Interesse am Einwanderungsland Österreich.

Mehr von Clemens Neuhold

Die Redaktion empfiehlt